Der SSC Tuatara hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Serienfahrzeuge aufgestellt: Das Hypercar mit dem bis zu 1774 PS starken Biturbo-V8 kam auf eine offizielle Vmax von 508,73 km/h (316,11 mph), in der Spitze waren es sogar 532,93 km/h (331,15 mph). Der finale Wert liegt jedoch etwas niedriger, weil bei dem Rekordversuch in beide Richtungen gefahren werden muss und am Ende die gemittelte Geschwindigkeit gewertet wird. Mit seinem Wert unterbietet der SSC Tuatara den bisherigen Rekordhalter, den 1176 PS starken Koenigsegg Agera RS sogar deutlich: Der Schwede beschleunigte damals auf derselben Straße im US-Bundestaat Nevada auf 457,2 km/h (277,9 mph). Die Rekordfahrt des SSC Tuatara findet ihr im Video unten, die des Agera RS oben!

SSC Tuatara stellt Geschwindigkeits-Rekord für Serienautos auf (Video):