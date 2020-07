Skoda-News: Skoda-Vorstandschef Bernhard Maier verlässt die tschechische VW-Tochter überraschend zu Ende Juli 2020. Und: Alle Informationen zu Skoda iV, der neuen Skoda-Submarke für Elektromobilität.

Skoda-News: Bernhard Maier hört nach fast fünf Jahren als Vorstandsvorsitzender bei Skoda auf. Sein Vertrag laufe zum 31. Juli 2020 aus, teilte die tschechische VW-Tochter in Mlada Boleslav mit. Maier leitete den traditionsreichen Autobauer seit November 2015, vorher war er als Vertriebschef im Vorstand von Porsche tätig. Das Autohandwerk hat der heute 60-Jährige von Grund auf gelernt: Er begann mit einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Unter ihm brachte Skoda neue Modelle wie Kamiq, Karoq Kodiaq und Scala heraus, überarbeitete das Erfolgsmodell Octavia, steigerte den Absatz bis auf rund 1,3 Millionen Fahrzeuge pro Jahr und erreichte Bestwerte bei Umsatz und Operativem Ergebnis. Der Name des Nachfolgers vom scheidenden Skoda-Chef Bernhard Maier ist bislang nicht bekannt. Er soll gemäß dem tschechischem Recht in der ersten Vorstandssitzung im August 2020 gewählt und anschließend bekanntgegeben werden.

Unter der im August 2019 gegründeten Submarke Skoda iV werden zukünftig die Elektroautos der Tschechen vertrieben. Das "i" in dem Namen soll dabei gleich für eine ganze Reihe von Eigenschaften der zukünftigen Modelle stehen: Von "innovativ" über "intelligent" bis hin zu "ikonisch" und "inspirierend" ist alles in der Pressemitteilung des Autobauers zu lesen. Das "V" hingegen steht ganz einfach für Vehicle, also Fahrzeug. „Für Skoda ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um in die Elektromobilität zu starten. Wesentliche Anforderungen der Kunden können wir nun erfüllen: Hohe Reichweiten, kurze Ladezeiten und – für uns besonders wichtig – erreichbare Preise" so der Skoda Auto Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier. Die neue Antriebsart solle sich schnell zu einem relevanten Bestandteil des Angebots entwickeln: Bis 2025 sei ein Anteil von rund 25 Prozent vom Gesamtabsatz geplant. Den Anfang machten der rein elektrische Kleinstwagen Citigo-e iV und der Superb iV mit Hybridantrieb, die im zweiten Halbjahr 2019 in den Markt eingeführt wurden. 2020 sollen dann auch schon die beiden ersten rein elektrischen Fahrzeuge auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen Konzerns folgen – darunter der Skoda Enyaq iV, die Serienversion der SUV-Coupé-Studie Vision iV. Bis 2022 wollen die Tschechen über zehn teilweise oder vollständig elektrifizierte Modelle einführen. Im Zuge der Einführung der neuen Submarke Skoda iV startete der Autobauer zudem das größte Investitionsprogramm der 124-jährigen Unternehmenshistorie: Insgesamt zwei Milliarden Euro wollen die Tschechen in den kommenden fünf Jahren in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und in neue Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing-Plattformen investieren.

Skoda iV: Skodas Submarke für Elektromobilität