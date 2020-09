Der Skoda Enyaq iV (2021) ist das erste in Serie produzierte Elektro-SUV auf der MEB-Plattform des VW-Konzerns. Der Modellname leitet sich vom irischen Wort "enya" ab und steht für "Quelle des Lebens". Mit dem "q" am Ende stellt Skoda die Verbindung zu den weiteren SUV der Marke her. Der 4,65 Meter lange, 1,92 Meter breite und 1,6 Meter hohe Crossover rollt im Frühling 2021 zu den Händlern. Mit welche Antriebsoptionen und zu welchen Preisen der Skoda Enyaq iV (2021) erhältlich sein wird, verrät das Video. Mehr zum Thema: Das ist der Skoda Enyaq iV

