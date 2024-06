Wann ein Austausch nötig ist

Moderne Autos mit Servolenkung arbeiten mit einer Servopumpe. Ist diese defekt oder arbeitet mit zu wenig Öl, wird Einparken sehr mühsam. Doch nicht nur in der Stadt beim Parken unterstützt die Servopumpe beim Lenken. So sollte man das Bauteil pflegen und so erkennt man einen Defekt!

Die Servopumpe und ihr Aufgaben

Die Servopumpe ist eine hydraulische Pumpe und Teil der Servolenkung. Sie setzt das Servolöl im Hydrauliksystem der Lenkung unter Druck, was eine Verstärkung der Lenkkräfte ermöglicht. Somit ist die Lenkung in bestimmten Situationen leichtgängiger und erfordert weniger Kraftaufwand. Das erleichtert beispielsweise Rangieren oder Einparken. In der Regel treibt ein Keilriemen die Servopumpe an.

Wie merkt man einen Defekt der Servopumpe?

Defekte Servopumpen kündigen sich meist durch ein schnarrendes oder saugendes Geräusch an. Häufig fehlt ausreichend Servoöl, damit die Pumpe arbeiten kann. Da das Lenkungssystem aber geschlossen ist, darf die Lenkung kein Öl verbrauchen. Liegt der Füllstand des Öls unter Minimum, ist wahrscheinlich ein Bauteil defekt oder leckt. Aber auch der Keilriemen, der meist die Pumpe bei hydraulischen Servolenkungen antreibt, kann rutschen und quietschen. Wenn die Pumpe komplett ausgefallen ist, spüren Autofahrende einen starken Lenkwiderstand bei niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn die Servolenkung die Lenkarbeit nicht mehr unterstützt, ist häufig die Servopumpe ausgefallen.

Kann man mit einer kaputten Servopumpe weiterfahren?

Das Auto lässt sich auch ohne Servopumpe lenken und fahren. Nur fehlt dann bei der Lenkarbeit die Unterstützung der Servolenkung und unter Umständen zeigt das Auto je nach Modell ein schwammiges Fahrverhalten. Bei einer Weiterfahrt kann die Sicherheit somit erheblich eingeschränkt sein. Je nachdem, welcher Defekt vorliegt, treibt der Motor über den Keilriemen die Pumpe weiter an, die dann bei eventuellem Ölverlust trockenlaufen kann und dadurch weiteren erheblichen Schaden erleidet. Sollte die Servopumpe defekt sein, ist es also ratsam, direkt eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Lässt sich eine Servopumpe reparieren?

Zuerst sollten Autofahrende kontrollieren, ob der Keilriemen arbeitet und ausreichend Servoöl im System der Servolenkung vorhanden ist. Gegebenenfalls muss der Ausgleichsbehälter mit dem passenden und vorgeschriebenen Servolenkungs-Öl aufgefüllt werden. Meist ist es ein ATF-Öl oder Automatik-Öl, das rötlich gefärbt ist. Ist das Öl im System braun, deutet das auf ein fortgeschrittenes Alter des Öls hin und sollte daher getauscht werden, spätestens beim vorgeschriebenen Wechselintervall des Wartungsplans. Normales Motoröl funktioniert in Servopumpen nicht und darf daher nicht verwendet werden. Liegt der Defekt nicht am Füllstand des Servoöls oder an einem gerissenen oder zu lockeren Keilriemen, sollte ein Profi zur Rate gezogen werden.

Was kostet die Reparatur einer Servopumpe?

Die Preise für die Reparatur einer Servopumpe richten sich nach dem Defekt. Servoöl nachfüllen kostet nicht viel, ein neuer Keilriemen, der die Servopumpe antreibt, schon etwas mehr. Für einen gut erreichbaren Keilriemen kann man für den Austausch mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen. Ist die Servopumpe defekt oder muss der:die Mechaniker:in ein Leck suchen, wird die Reparatur aufwändiger und damit teurer.

Servopumpe defekt: Reparatur oder Austausch?

Je nach Defekt kann es sein, dass sich eine Reparatur der Servopumpe nicht rentiert, sodass ein Tausch des Bauteils empfehlenswert ist. Welche Maßnahme sinnvoll ist, entscheidet am besten eine fachkundige Person. Die wenigsten Werkstätten reparieren Servopumpen an sich, sondern tauschen in der Regel das Bauteil aus.

Kann man eine Servopumpe selbst tauschen?

Ambitionierte Hobbyschrauber:innen können die Servopumpe auch selbst tauschen – sofern sie über das passende Spezialwerkzeug und alle technischen Daten verfügen. Je nach Marke und Modell kann der Austausch kompliziert und langwierig sein, wenn der Motorraum stark verbaut ist. Nach dem Wechsel muss das Lenkungssystem üblicherweise noch entlüftet werden, sonst arbeitet es nicht einwandfrei. Meist muss eine zweite Person dafür das Lenkrad mehrmals wechselnd bis zum Anschlag drehen.

Wie viel kostet eine neue Servopumpe?

Je nach Fahrzeugmodell kostet eine neue Servopumpe zwischen 150 und 600 Euro. Dazu kommen noch Servoöl, ein neuer Keilriemen und der Lohn für die Arbeitszeit. Je nach Aufwand kann die Reparatur bis zu 1.000 Euro kosten.