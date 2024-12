Ein Wohnwagen für Stadt, Land und Fluss

Der Sealander hat alles an Bord, was man für einen Campingausflug zu Wasser benötigt.

"Variabel": So beschreiben Motorjournalist:innen des Öfteren diverse Campingfahrzeuge. Doch der Sealander (2024) verdient dieses Attribut tatsächlich. An Land ist er ein Wohnwagen, auf dem Wasser ein Motorboot.

Preis: Sealander (2024) ab 29.990 Euro

Der ab 29.990 Euro erhältliche Sealander (Stand: Dezember 2024), der von der Sealander GmbH aus Kiel hergestellt wird, hat das Zeug zum Fabelwesen. Nicht nur die aerodynamische "Ei-Form" des 4650 mm langen Gefährts zieht die Blicke auf sich. Wo auch immer ein Sealander als Pkw-Anhängsel in Wassernähe vorgefahren kommt, fragen sich verdutzte Augenpaare am Seeufer: Was soll denn das sein? Ein Camper? Ein Boot? Beides?

Fragt man beim Kieler Hersteller nach, erntet man auf diese Frage ein verschmitztes Lächeln und bekommt die Antwort: "Das kommt darauf an!" Nämlich darauf, wo man sich gerade mit dem Sealander fortbewegt. An Land ist der Sealander laut Fahrzeugschein bei einem Eigengewicht von 485 kg ein ungebremster Wohnanhänger mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 750 kg. Dementsprechend darf er, wie jeder andere leichte Wohnwagen, ohne speziellen Führerschein per Anhängerkupplung mit dem Pkw bewegt werden.

Wahlweise zu Wasser oder an Land unterwegs

Die aus GfK gefertigte Außenhülle ist mit der Rumpfhülle zu einer fugenlosen Monocoque-Schale verbunden. Damit zählt der Sealander (2024) zu den Wasserfahrzeugen, die führerscheinfrei auf Binnenseen und kleineren Flüssen bewegt werden dürfen. Das gibt es sogar schriftlich: Offiziell zugelassen ist der Sealander (2024) bis Windstärke drei und für entsprechend leichten Wellengang. Eine Gelcoad-Versiegelung des Korpus macht den Sealander (2024) nach Herstellerangaben "bei geringem Gewicht extrem stabil und robust in beiden Terrains".

Bestes Beispiel für die Wandlungsfähigkeit ist die Bugleiter. An Land dient sie dazu, die Kupplung abzustützen und Mitreisenden einen sicheren Einstieg zu ermöglichen. Auf dem Wasser kann die Bugleiter hochgestellt entweder als Reling oder zur Befestigung des Bordgrills benutzt werden. Heruntergeklappt fungiert sie durch Herausfahren des Teleskoprohrs außerdem als Badeleiter.

Innenraum: Viel Licht auf engstem Raum

An Bord kommt in Sachen Innenraum eher das Campingfeeling längst vergangener Tage von Fendt und Co auf. Unwillkürlich werden Erinnerungen wach, an die Zeit, als Braun und Orange in allen Schattierungen noch die dominierenden Innenraumfarben im Wohnwagen waren und Campingfans auch sonst auf einer (kleinen) Flamme kochten. Doch trotz des Retrostyles sind die im Sealander verwendeten Farben hell und modern. Die Ausstattungsliste erlaubt zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Mehr noch: Der Innenraum, der in seiner Kompaktheit an die Caravans aus den Anfangstagen der Campingbewegung erinnert, wirkt luftig und wie eine Lounge auf Rädern – oder eben auf dem Wasser.

Dafür sorgt unter anderem das zurückschiebbare Panoramadach, das viel Luft und Sonnenlicht hereinlässt. Auch wenn der Sealander (2024) in erster Linie für zwei Personen ausgelegt ist: Der Wohnraum bietet neben einem verstellbaren Tisch zwei Sitzbänke mit Platz für bis zu sechs Reisende. Das Faltverdeck lässt sich laut Hersteller "in wenigen Hangriffen" über zwei Drittel des Daches öffnen und bietet so ein einzigartiges Erleben der Umgebung. Zudem lässt sich im Nu aus dem Sitzbereich eine großzügige Liegefläche bauen.

Gekocht wird auf einem herausnehmbaren, einflammigen Gaskocher. Sobald der Anker gelichtet ist, übernimmt der wahlweise elektrische oder benzinbetriebene Außenbordmotor mit einer Reisegeschwindigkeit von bis zu etwa 10 km/h (fünf Knoten) den Vortrieb. Zur Fortbewegung an Land wird der Motor einfach abgenommen und im Innenraum den Sealander oder im Kofferraum des Zugfahrzeugs verstaut.

Langschaft-Außenborder mit bis zu 10 PS (7 kW)

Für den Betrieb auf Wasser kann der Sealander (2024) grundsätzlich mit verschiedenen Langschaft-Außenbordmotoren bis zu einer Motorleistung von 10 PS (7 kW) und einem maximalen Gewicht von 30 kg ausgestattet werden. Der Hersteller selbst empfiehlt Elektro-Außenbordmotoren, denn diese hätten sich aufgrund ökologischer Aspekte, "besonders durch ihre geringen Geräusch-Emissionen" und durch die Vielfalt an Gewässern, in denen sie eingesetzt werden dürften, sowie "das einfache Handling und hohe Qualität bewährt".

Apropos: Öko: Das Fahrwerk des Sealander ist voll verzinkt. Die Radnaben sind zum Schutz vor Wasser in Öl gelagert und fest verkapselt, sodass kein Schmierstoff ins Wasser gelangt. So lässt sich das Gefährt ohne weitere Umrüstmaßnahmen mitsamt Reifen zu Wasser lassen. An Extras empfiehlt sich noch die Domestic-Frischwassertoilette mit einem Vorhang als Raumteiler im Frontbereich für 363 Euro. Der 8,7 l große Spülwassertank mit Füllstandanzeige fasst nach Herstellerangaben Frischwasser für 27 Spülvorgänge. Das Einbau-Soundsystem mit 150 W Ausgangsleistung für chillige Stunden auf dem Wasser kostet 645 Euro, das 200-W-Solarmodul 730 Euro extra.



Mit einer maximalen Höhe von 1920 mm findet der Sealander (2024) auch in Garagen, Carports und fast jedem Parkhaus ein passendes (Park)-Plätzchen (wie man einen Carport selber baut, hier). Und weil er so kompakt ist, braucht das Zugfahrzeug auch keine Extra-Außenspiegel für unfallfreies Rangieren, versprechen seine Macher:innen.