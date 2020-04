Mit 280 PS war das VW Scirocco R Facelift (2014) die absolute Top-Version der Sportcoupés, das VW bis 2017 gebaut hat. Der Preis startete bei 36.175 Euro.



Die Überarbeitung des Modells von 2008 verschaffte dem VW Scirocco R Facelift (2014) satte 15 PS mehr. Zu einem Preis von mindestens 36.175 Euro heizte der Renner mit 280 PS den VW-Fans kräftig ein. Der 2,0-Liter-Vierzylinder mit Turbo und Direkteinspritzung setzt bei 2500 Umdrehungen 350 Newtonmeter frei. Derartig motorisiert und mit Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet, beschleunigt der Scirocco R in 5,5 Sekunden auf 100 km/h. Mit manueller Schaltung dauert das Spektakel 0,2 Sekunden länger. In beiden Fällen ist erst bei 250 km/h das Limit erreicht. Dank schärfer abgestimmtem Fahrwerk liegt der Fronttriebler tiefer und wird zum Kurvenfresser. Für einen soliden Stopp sorgt die Sportbremsanlage mit R-Logo auf den Backen, die hinter den 18-Zoll großen Leichtmetallfelgen rotiert. Gegen Aufpreis stellte VW den Scirocco R auch auf 19-Zöller. Kein extra Preisschild hatten die Bi-Xenon-Scheinwerfer beim R-Modell, deren Design mit einem geschwungenen LED-Tagfahrlicht noch weiter aufgewertet wurde. Mit seiner sportlichen Frontschürze und seinen Außenspiegeln in Chrom matt hebt sich das VW Scirocco R Facelift (2014) zudem stärker als bisher von seinen schwächer motorisierten Brüdern ab. Am Heck lassen die überarbeiteten Heckleuchten und die zusätzlichen Radhaus-Entlüftungen noch mehr Motorsport durchblicken. Mehr zum Thema: Golf 7 GTI nur noch als Performance

VW Scirocco R von Aspec im Video:

