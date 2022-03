Gigantisch ist angesichts der Ausmaße des Schrottplatzes "French Lake Autoparts" in Annandale (US-Bundesstaat Minnesota) gar kein Ausdruck: Tausende automobile Schätzchen warten auf einer Fläche von rund 80 Fußballfeldern (100 Acres) auf ihre Verwertung oder einfach nur darauf, bestaunt zu werden. Letzteres ermöglicht das Video von "Classic Car & Muscle Car", der einen Rundgang durch die unzähligen Reihen teils braun gerosteter Karossen unternimmt, die von schätzungsweise 100 Jahren Automobilgeschichte in den USA berichten. Anschauen lohnt sich, versprochen! Oben zeigen wir die Story, wieso ein Audi RS 6 bei einer Pinkelpause in den Neckar gerollt ist. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gigantischer Schrottplatz im "Classic Car & Muscle Car"-Video:

