VW hat Rückrufaktion für den Golf 8 gestartet

Volkswagen ruft den seit 2019 gebauten aktuellen Golf und Golf Variant (achte Generation) ein weiteres Mal zurück – diesmal zur Nachbesserung an einer wichtigen Sicherheitsfunktion. Weil das Beifahrer-Gurtsystem nicht korrekt am Verankerungspunkt der B-Säule befestigt wurde, wodurch die Rückhaltewirkung stark eingeschränkt ist, ruft VW weltweit 39.131 Exemplare zurück. In Deutschland sind 17.376 Exemplare betroffen, die zwischen dem 9. Februar 2024 und dem 24. Mai 2024 gebaut wurden. Hier unser Überblick aller VW-Rückrufe.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwacht die Durchführung der Maßnahme unter der KBA-Nummer 15269R. In der Werkstatt wird das Beifahrer-Gurtsystem überprüft und bei fehlerhafter Verankerung ersetzt. Im Rahmen eines zweiten Rückrufs zum gleichen Problem sind laut Kraftfahrt-Bundesamt lediglich zehn Fahrzeuge weltweit betroffen, davon zwei in Deutschland. Auch diese stammen aus dem Produktionszeitraum 9. Februar 2024 bis 24. Mai 2024. Das KBA hat die Maßnahme unter der Referenznummer 15275R registriert, bei Volkswagen läuft sie intern unter dem Code 69PP.

