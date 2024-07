Kein teurer Neuwagen nötig. Mit diesen Nachrüstungen kann jeder Pkw, Lkw, Wohnmobil und mehr einfach mit einer Rückfahrkamera ausgestattet werden. Besonders gefragt ist die Rückfahrkamera mit Solarpanel aus dem Aldi Onlineshop. Wir checken das Angebot.

Die Rückfahrkamera beim Discount-Riesen Aldi war derart gefragt, dass man das beliebte Angebot zurück in den Onlineshop holte. Die Rückfahrkamera RC-300WS mit Solarpanel war beim Discounter äußerst gefragt und ist mittlerweile wieder verfügbar. Zusätzlich gewährt Aldi einen Rabatt von 32 Prozent auf die praktische Einparkhilfe. Jetzt heißt es schnell zuschlagen, solange der Vorrat reicht.



Rückfahrkamera von AUTO-VOX im Angebot günstiger kaufen

Wenn die Rückfahrkamera von Maginon noch nicht das ist, wonach gesucht wird (oder sie bereits ausverkauft ist), gibt es viele hochwertige Alternativen in einem ähnlichen Preissegment. Das Set von AUTO-VOX aus kabelloser Rückfahrkamera und Fünf-Zoll-LCD-Monitor kann dabei besonders viele positive Kundenbewertungen einfahren. Aktuell lassen sich 25 Prozent sparen.



Das sind die Vorteile des Systems:

großer Monitor mit Bildrestauration

keine Funkinterferenzen dank 2,4 Gigahertz-Signal

6 einstellbare Parklinien für Rangieren und Einparken

Nachtsicht-Funktion bei schwachem Licht

IP 68 Wasserdicht

Kamera wird per Kleber am Kennzeichenhalter befestigt

Weitere Rückfahrkameras im Angebot

Nicht nur Großstädter:innen kenne das Problem beim Autofahren. Die Straßen und Parkflächen werden immer voller, die Parklücken (gefühlt) immer kleiner. Eine Rückfahrkamera kann hier wahre Wunder wirken und assistiert beim Ein- und Ausparken. Im Folgenden haben wir einige Angebote zusammengestellt:



Maginon Rückfahrkamera mit Solarpanel bei Aldi

Kinderleicht nachgerüstet bietet das System von Maginon sogar ein eingebautes Solarpanel, das die Kamera autonom mit Energie versorgt. Kamera und Solarpanel sind in der Nummernschildhalterung verbaut, sodass diese am Heck einfach ausgetauscht werden kann. Kabellegen ist ebenfalls nicht nötig, da die Rückfahrkamera über eine sichere Verbindung mit einem 2,4 Gigahertz-Signal mit dem Monitor kommuniziert. Aldi bietet die kabellose Einparkhilfe aktuell mit 32 Prozent Rabatt an.

Das sind die Vorteile der Kamera:

Überblick beim Einparken und Rangieren

kein Bohren oder Verlegen von Kabeln

Kamera, Solarpanels und Akku in Nummernschildhalterung integriert

etwa 17 m Funkreichweite

drei mitgelieferten Halterungen für Cockpit-Monitor (Saugnapf, Standfuß oder Lüftungsschlitzklemme)

Monitor-Stromversorgung über Zigarettenanzünder

Alternativangebot von Aldi

Jetzt bei Aldi günstiger gibt es die Spiegel-Rückfahrkamera von AEG. Dank des Rückspiegel-Monitors, der mit der kabellosen Rückfahrkamera verbunden wird, brauchen nicht einmal mehr klobige Monitore zu installiert zu werden. Dank des Fünf-Zoll-LCD-Rückspiegelmonitor, Nachtsichtfunktion und großzügigem 110°-Blickwinkel ist jede Einparksituation stets unter Kontrolle.



Auch mit Fahrradheckträger kombinierbar

Die Rückfahrkamera mit Nummernschildhalterung lässt sich dabei nicht nur am Heck des Autos montieren. Auch Anhänger oder der Fahrradheckträger von EUFAB, den Aldi ebenfalls im Angebot hat, lassen sich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr mit der Maginon Rückfahrkamera ausstatten.