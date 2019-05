Auf das Überfahren einer roten Ampel stehen Punkte und Bußgeld und in vielen Fällen ein Fahrverbot. In einem Fall, der jetzt vor dem Dortmunder Amtsgericht verhandelt wurde, konnte der Autofahrer das Fahrverbot jedoch abwenden, indem er Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegte. Was genau passierte und warum das Gericht das Fahrverbot zurücknahm, erfährt man im Video.

Verkehrsrecht Rote Ampel überfahren: Strafen & Ausnahmen Hier darf man über Rot fahren