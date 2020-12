Mit dem R ER6 (2021) bringt der chinesische Rover-Nachfolger Roewe in China eine rein elektrische Mittelklasse-Limousine an den Start. Konnten frühere Roewe-Modelle ihre Rover-Vergangenheit nicht verleugnen, ist der R ER6 gänzlich neu gezeichnet – das Design sticht nicht unbedingt im Positiven aus der Masse heraus, aber auch nicht im Negativen. Dieser Fakt könnte auch für europäische Autokunden interessant werden, da der R ER6 (2021) als elektrische MG-Limousine auch hierzulande verkauft werden könnte. Die britische Marke gehört wie Roewe zur Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) und startet in Deutschland voraussichtlich 2021 sein Comeback – mit dem ebenfalls rein elektrischen SUV namens MG ZS EV.

Elektroauto MG ZS EV (2021): In Deutschland kaufen/Preis Das kostet das Elektro-SUV von MG