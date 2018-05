Nach Richard Hammonds letztem Umfall sitzt der Grand-Tour-Moderator im Rollstuhl. Hintergrund: Am 10. Juni 2017 flog der 47-jährige Brite bei einer Trainingsfahrt im toggenburgischen Hemberg aus einer Kurve, der elektrisch angetriebene 2-Millionen-Bolide ging dabei sofort in Flammen auf. Wie durch ein Wunder konnte sich Hammond aus dem brennenden Wrack befreien und kam mit einem lädierten Knie davon. Jetzt zeigt Hammond den Fans seinen neuen Boliden. Der Rollstuhl mit elektrischer Zündung wurde um zwei Krückenhalter erweitert und fährt so langsam, dass Hammond fürs Erste sicher ist.

