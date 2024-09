Stylisch unterwegs mit Retro-Helmen

Retro-Helme für Motorräder sind nicht allein eine modische Ergänzung, sondern bilden auch eine Sicherheitsmaßnahme. Diese Helme vereinen nostalgisches Design mit modernem Schutz und sind ein Ausdruck zeitlosen Stils und Sicherheit auf der Straße. Aber welche Modelle sind besonders empfehlenswert?

Ein Retro-Motorradhelm verleiht dem Fahrstil einen zeitlosen Charme und passt perfekt zu klassischen oder Vintage-Motorrädern. Mit seinem nostalgischen Design bietet er jedoch nicht nur Stil, sondern auch modernen Schutz und Komfort für eine sichere Fahrt. Eine erste Empfehlung ist der Bosermem Motorradhelm mit Schutzbrille im Vintage-Look. Er erfüllt hohe Sicherheitsstandards wie DOT FMVSS-218 und ECE R22.05 und ist für den Einsatz auf europäischen Straßen zugelassen. Er bietet Komfort durch ein Design zum Schutz der Ohren und ein atmungsaktives Innenfutter. Der verstellbare elastische Kinnriemen und die praktische Schnellverschluss-Schnalle soll für eine einfache und sichere Befestigung sorgen.



Retro Helme – Top-Empfehlungen im Check

Soxon® SP-325 Urban „Titan“ Jethelm

Der Retro-Motorradhelm "Titan" von Soxon besitzt eine ECE-Zulassung und erfüllt alle europäischen Straßenverkehrsnormen. Sein Click-n-Secure-Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen, auch mit Handschuhen. Das Innenfutter ist antibakteriell, teilweise entnehmbar und waschbar, was gegen Gerüche wirkt und eine angenehme Hautverträglichkeit gewährleisten soll. Der Helm wiegt 1050 Gramm und ist in den Größen XS–XL erhältlich. Weiterer Pluspunkt: Der gesamte Herstellungsprozess ist vegan und verwendet ausschließlich Kunstleder.

Über ähnliche Spezifikationen verfügt auch der Soxon® SP-325 „Imola“ Jethelm. Daher können wir auch für dieses Modell eine Empfehlung aussprechen. Dazu ist der Helm noch etwas preiswerter als der Soxon "Titan".



BY CITY Retro Motorradhelm

Preislich etwas weiter oben angesiedelt ist der By City Motorradhelm. Dafür ist der Integralhelm aus Fiberglas gefertigt und im klassischen Café-Racer-Stil gehalten. Er verfügt zudem über einen Doppel-D Sicherheitsringverschluss und ein herausnehmbares und waschbares Innenfutter. Der Integralhelm ist gemäß ECE 22.05 zugelassen.



BELL Custom 500

Der Retro-Motorradhelm von Bell verfügt über einen Multi-Density EPS Liner und besteht aus flachem Fiberglas-Verbundmaterial. Ein integriertes 5-Snap-Muster ermöglicht die einfache Befestigung von Aftermarket-Visieren und Zubehör. Der Helm ist DOT genehmigt und erfüllt den FMVSS 218 Standard für maximale Sicherheit.



HARLEY-DAVIDSON Unisex Motorrad Helm

Von Harley Davidson kommt ein Retro-Motorradhelm mit einer H-D Glasfaserschale und D-Ring-Kinnriemen für erhöhten Schutz, ohne an Leichtigkeit zu verlieren. Ein integriertes Sun Shield bietet 95 % UV-Schutz und ist kratzfest beschichtet. Zudem sind eingebaute Lautsprechertaschen für Kommunikations-Headset-Lautsprecher vorhanden. Der Helm wird mit einem Helmbeutel geliefert und erfüllt die DOT-Anforderungen.



ORIGINE Vintage Motorradhelm

In die Kategorie Vintage passt auch der Helm von Origine. Der klassische On-Road-Jet-Helm mit Hybrid-Design nutzt eine thermoplastische Harzschale für Stoßschutz. Wangenpolster sollen Kratzer verhindern und Komfort bieten. Integriert ist auch ein abnehmbarer 3-Tasten-Schirm für den Sunvisor-Schnellverschluss, der das Ersetzen von Visieren erleichtert. Sicherheit ist ebenfalls gewährleistet, da der Jethelm die Sicherheitsstandards von ECE 22.05 erfüllt.



Rebel R9 Creme - Jethelm

Auch den Jethelm von Rebel Headwear können wir empfehlen. Dieser ist aus Fiberglas gefertigt und mit einem herausnehmbaren Innenfutter sowie einem praktischen Schnellverschluss ausgestattet. Außerdem ist er in sechs verschiedenen Größen von XS bis XXL verfügbar. Auch eine ECE-Zertifizierung ist vorhanden. Wer den Helm lieber in einer anderen Farbe haben möchte, der kann auch auf das Modell in der Farbgebung Basil ausprobieren.



ATO Moto Classic 033 S Oldtimer Jethelm

Der ATO Moto Classic Helm verfügt über eine abnehmbare Sonnenblende und eine kompakte Außenschale, die ihn besonders leicht macht (ca. 1100 Gramm). Er erfüllt die aktuellen Sicherheitsnormen nach ECE 22-05 und bietet herausnehmbare Wangenpolster für zusätzlichen Komfort. Der Verschluss erfolgt über einen praktischen Ratschenverschluss. Ein Helmbeutel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.



Worauf muss man beim Kauf eines Retro-Helms achten?

Beim Kauf eines Retro-Helms sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Zuerst muss er den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen, auch wenn er nostalgisch aussieht. Daher ist es ratsam, einen Helm zu wählen, der von anerkannten Prüfstellen wie ECE oder DOT zertifiziert ist. Die Passform ist entscheidend für Komfort und Schutz. Hochwertige Materialien wie Fiberglas oder Carbon bieten oft bessere Stoßdämpfung. Gute Belüftung und ein klares, kratzfestes Visier sind für den Fahrkomfort wichtig.

Wie pflegt man einen Retro-Motorradhelm?

Die Pflege eines Retro-Motorradhelms ist wichtig, um seine Langlebigkeit und Leistung zu gewährleisten. Regelmäßige Reinigung mit einer milden Seifenlösung und einem weichen Tuch entfernt Schmutz und Insekten. Das Visier sollte besonders vorsichtig gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden. Zudem empfiehlt es sich, das Visier mit einem Antibeschlagspray zu behandeln. In vielen Fällen kann die Innenpolsterung entfernt und gereinigt werden, um Gerüche zu verhindern. Außerdem sollte man beachten, den Helm an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern, um Schäden zu vermeiden. Durch diese einfache Pflege sollte der Retro-Motorradhelm in gutem Zustand bleiben und weiterhin optimalen Schutz bieten.