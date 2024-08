Diese Xbox-Rennspiele lohnen sich

Die Xbox ist bereits seit mehr als 20 Jahren eine der beliebtesten Spielekonsolen auf dem Markt. Neben Action-, Sport- oder Strategiespielen bieten diverse Rennspiele auf der aktuellen Generation der Microsoft-Konsole Xbox Series X für Petrolheads den nötigen Fahrspaß. Wir haben empfehlenswerte Spiele fürs digitale Racing zusammengestellt.

Nach Feierabend ins Cockpit steigen und mal ordentlich Gummi verbrennen und Sprit durch den Vergaser jagen: für viele Autoliebhaber:innen eine traumhafte Vorstellung. Kurvenjagd auf den schönsten Rennstrecken der Welt? Ebenfalls für viele nur ein schwer realisierbarer Wunsch. Rennspiele für die Xbox machen das allerdings problemlos virtuell möglich. Alles, was man braucht, ist die Konsole, einen Controller oder ein Gaming-Lenkrad und etwas freie Zeit.

Die besten Rennspiele für die Xbox im Check

Forza Motorsport

Forza Motorsport ist der achte Ableger des exklusiv für die Xbox und Windows entwickelten Rennspiels. Der erstmalig 2005 erschienene Titel kann als Konkurrent von Gran Turismo für die Playstation betrachtet werden. Über 500 markenlizensierte Autos stehen Spieler:innen zur Verfügung, die auf mehr als 20 Strecken artgerecht bewegt werden wollen. Neben dem klassischen Singleplayer-Modus steht natürlich auch ein Multiplayer-Modus zur Verfügung, bei dem bis zu 32 Rennpilot:innen teilnehmen können.

Forza Horizon 5

Wer lieber durch eine Open World fahren, das Forza Universum aber nicht verlassen möchte, kann auf Forza Horizon 5 setzen. Das Ende 2021 erschienene Spiel wird nach wie vor mit Updates versorgt und bietet mittlerweile einen riesigen Fuhrpark, der über 800 Fahrzeuge umfasst. Als Setting dient im fünften Teil eine rund 202 Quadratkilometer große Karte in Mexiko, die neben Landstraßen und Autobahnen auch Dschungel- oder Gebirgsabschnitte bereithält. Rennen gegen andere Gamer:innen sind dank der Online-Funktion kein Problem.

The Crew Motorfest

Mexiko gefällt nicht? Wie wäre es mit der hawaiianischen Insel O’ahu? Im Bereich der Open-World-Rennspiele ist The Crew Motorfest eine spannende Alternative zu Forza Horizon. Um die offene Spielwelt des paradiesischen Eilands artgerecht erkunden zu können, stellt Publisher Ubisoft den Spieler:innen nicht nur Musclecars oder Supersportwagen, sondern auch Motorräder und Flugzeuge zur Verfügung. Über 600 Vehikel sind es in Summe. Egal ob Rennen fahren oder freies Erkunden: Auch online lässt sich der Arcade-Racer mit bis zu 32 Spieler:innen zocken.

Need for Speed Unbound

In den Reihen der Rennspiele ist Need for Speed ein alteingesessener Name. Der aktuelle Ableger trägt den Namen Need for Speed Unbound. In der fiktiven amerikanischen Großstadt Lakeshore City rasen die Spieler:innen um die Krone der lokalen Straßenrenn-Szene. Neben dem Fahren der rund 143 Autos steht auch das Tunen der Optik und Leistung klar im Vordergrund.

Wreckfest

Geht es um wilde Crashs und jede Menge herumfliegendes Blech, waren FlatOut oder Burnout für die Xbox 360 stets eine gute Anlaufstelle. In den letzten Jahren wurde es allerdings um beide Titel still. Die Lücke wurde glücklicherweise durch Wreckfest teilweise geschlossen. Entwickler Bugbear war unter anderem auch für FlatOut verantwortlich und bringt dementsprechend Erfahrung in Sachen Stockcar- und Derby-Racing-Games mit. Ein realistisches Schadensmodell rundet das Rennspiel ab.

EA Sports WRC

Unter Publisher Electronic Arts hat das Entwicklerstudio Codemasters (DiRT Rally, GRID) Ende 2023 das nächste große Rennspiel mit Fokus auf Rally auf den Markt gebracht. In EA Sports WRC führen 17 Strecken die Spieler:innen unter anderem nach Monte-Carlo, Kenia oder Finnland. Um die anspruchsvollen Etappen zu meistern, stehen insgesamt 78 Rennfahrzeuge zur Verfügung. Wer möchte, kann sich mithilfe des Builder-Modus sogar ein eigenes Rallyeauto entwerfen.

F1 23

Für viele Enthusiast:innen des virtuellen Formelsports stellt F1 23 das Non-Plus-Ultra dar. Seit dem Start mit F1 2009 investiert das Entwicklerteam von Codemasters (bekannt für DIRT 5, GRID, Project Cars) nun schon 15 Jahre Leidenschaft in die Entwicklung der F1-Spielserie. In der neuesten Auflage des Spiels feiern Features wie der Story-Modus Braking Point 2 und die Einführung roter Flaggen ihr Comeback.

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

Viele sammeln sie und wahrscheinlich hat jeder von uns noch mindestens eins der kleinen Spielzeugautos zu Hause herumfliegen: Hot Wheels. Während man als Kind mit den kleinen Autos noch über den Spielteppich oder durch die Autorennbahn jagte, haucht das Rennspiel Hot Wheels Unleashed 2 den Flitzern virtuelles Leben ein. Über 130 Modelle warten auf der Konsole darauf, mit dem Controller pilotiert zu werden. Die befahrbaren Strecken reichen von heimischen Kulissen wie dem Garten oder einer Spielhalle, aber auch in einem Dino-Museum dürfen Rennen gefahren werden.

Welches Zubehör ist für Xbox-Rennspiele empfehlenswert?

Vielen Gamer:innen liefert der Controller bei einem Rennspiel nicht das gewünschte Erlebnis. Die richtige Kontrolle über das virtuelle Auto lässt sich mit einem Gaming-Lenkrad erreichen. Modelle wie das Logitech G920 bieten ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis. Das Feature des Force Feedbacks in Kombination mit einem 900-Grad-Lenkbereich ermöglicht ein besonders realistisches Fahrerlebnis. Spieler:innen erhalten durch Druck und Vibration ein authentisches Gefühl für den virtuellen Untergrund. Für diejenigen, die im Spiel gerne manuell schalten, bietet sich die Möglichkeit, das Lenkrad mit dem Logitech Driving Force Shifter zu ergänzen. Dieser Schalthebel bietet eine H-Schaltung mit sechs Gängen und einem Rückwärtsgang.

Klassischerweise ist eine Xbox in vielen Fällen mit dem heimischen Fernseher gekoppelt. In Kombination mit dem Wohnzimmertisch eignet sich das Gaming-Lenkrad meist weniger gut. Sitzposition und Ergonomie lassen dabei mehr als zu wünschen übrig. Eine Lösung kann ein Racing-Rig liefern. Ein vollwertiger Schalensitz gepaart mit einem Gestell für Lenkrad und Pedalerie bilden eine solide Basis für die Zeitenjagd oder das entspannte Cruisen.

Diese Rennspiele gibt es nicht für die Xbox

Obwohl die Xbox zu den beliebtesten Konsolen gehört, sind nicht alle Rennspiele für sie verfügbar. Gamer:innen wissen, dass Titel wie Mario Kart 8 Deluxe das Kronjuwel der Rennspiele der Nintendo Switch ist und dieser vorbehalten bleibt. Auch Gran Turismo ist seit 1997 schlechthin das Rennspiel für die Playstation und wird wahrscheinlich ein Exklusivtitel für Sonys Konsole bleiben. Wer in den Genuss dieser kommen möchte, dem bleibt nur übrig, die passende Konsole samt Spiel zu kaufen.