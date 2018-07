Der Renault Mégane R.S. (2017) tritt mit Allradlenkung gegen die Konkurrenz an. Ein dreiviertel Jahr nach Premiere präsentieren die Franzosen die noch stärkere Trophy-Version. Alle Informationen zu Preis und Motor!

Der Renault Mégane R.S. (2017) steht zum Preis ab 33.690 Euro in den Schauräumen. Wenige Monate nach der Händlerpremiere erweitert der stärkere Trophy die Palette des Kompaktsportlers. Die Performance-Variante erstarkt auf 300 PS und kann wie die schwächeren Versionen mit Sechsgang-Handschaltung und Doppelkupplungsgetriebe EDC kombiniert werden. Während der Handschalter 400 Newtonmeter Drehmoment bietet, kann die EDC-Variante 420 bieten. Das Lagersystem des Turboladers besteht erstmals aus Keramik. Die direkt aus der Formel 1 adaptierte Technologie ermöglicht Reibungswerte, die nur noch ein Drittel der normalen R.S.-Modelle ausmachen, deren Lager aus Stahl bestehen. Das ermöglicht Rotationswerte von kanpp 200.000 Umdrehungen pro Minute. Gleichzeitig lässt sich so der höhere Abgasdruck kompensieren, den der serienmäßige Partikelfilter im Abgasstrang verursacht. Der Filter sorgt für saubere Abgase und das Einhalten der Euro 6d-Temp-Norm. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt schneller als mit den schwächeren Modellen und die Höchstgewschwindigkeit steigt auf 260 km/h. Das Cup-Chassis, das Cup-Fahrwerk mit mechanischer Sperre und Brembo-Bremsen runden das Trophy-Paket ab. Marktstart des 300-PS-Sportlers, der mindestens 38.590 Euro kostet, ist Ende 2018. Der schwächere Renault Mégane RS (2017) ist bereits im Handel.

