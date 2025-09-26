Noch nie war Papi oder Mami so schnell beim Kindergarten oder an der Schule wie mit dem Renault Espace F1 . Mitte der 90er-Jahre ließ Renault das 810-PS starke Einzelstück mit Formel-1-Motor im Heck bauen.

Daher war auch eine Serienfertigung nie geplant, sogar unmöglich. Der V10 wird von außerhalb gestartet, erhitzt den Innenraum spielend auf 60 Grad und mehr und brüllt mit ohrenbetäubender Lautstärke.

Theoretisch ginge diese Beschleunigungsorgie bis brutale 300 km/h weiter, das weiß aber die vergleichsweise ungünstige Aerodynamik zu verhindern. Außerdem: Welcher Papi oder welche Mami fährt schon mit Tempo 300 zum Kindergarten? Na also.

Das im Heck verbaute, in keiner Weise schallisolierte V10-Kraftpaket schöpft seine Kraft aus 3,5 l Hubraum und befeuert damit den Renault Espace F1 in 2,8 s auf Tempo 100. Während der Serien-Espace an diesem Zeitpunkt erst gemütlich in den zweiten Gang schaukelt, knallt der Renault Espace F1 bereits Augenblicke später durch die 200er-Schallmauer. 6,9 s sind vergangen.

Fans des gemütlichen Renault Espace sollten an dieser Stelle aufhören zu lesen und sich wieder dem Rotwein widmen. Denn Matra beließ es beim Renault Espace F1 nicht etwa beim frisierten Serienmotor. Nein, es musste schon ein Formel 1-Motor mit 810 PS (596 kW) sein.

Dynamik war aus dem Vokabular gestrichen. Bis zum zehnten Geburtstag der Baureihe: Damals durfte Matra – Entwicklungs- und Erbauungsteam der ersten drei Baureihen des Renault Espace – die Sau rauslassen.

Der Renault Espace F1 im Video:

Serienfertigung des Espace F1 war nie geplant

Daher war auch eine Serienfertigung des Renault Espace F1 nie geplant, sogar unmöglich. Der V10 wird von außerhalb gestartet, erhitzt den Innenraum spielend auf 60 Grad und mehr und brüllt mit ohrenbetäubender Lautstärke. Über 300.000 Stück der zweiten Generation des Renault Espace baute Matra, aber nur einen vom Renault Espace F1.