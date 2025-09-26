Noch nie war Papi oder Mami so schnell beim Kindergarten oder an der Schule wie mit dem Renault Espace F1. Mitte der 90er-Jahre ließ Renault das 810-PS starke Einzelstück mit Formel-1-Motor im Heck bauen.
Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Der Renault Espace war in den 1990er-Jahren ein vollverglastes, höchstpraktisches, aber ebenso biederes Auto. Eben ein Familienvan, der zuverlässig die Kleinen von A nach B, also von zu Hause zur Schule, und zurück kutschieren sollte. Dynamik? War aus dem Vokabular des Entwicklerteams des Espace gestrichen. Bis zum zehnten Geburtstag der Baureihe: Mitte der 90er-Jahre durfte die Abteilung von Matra – Entwicklungs- und Erbauungsteam der ersten drei Baureihen des Renault Espace – die Sau rauslassen.
Fans des gemütlichen Renault Espace sollten an dieser Stelle aufhören zu lesen und sich wieder dem Rotwein widmen. Denn Matra beließ es beim Renault Espace F1 nicht etwa beim frisierten Serienmotor. Nein, es musste schon ein Formel-1-Motor mit 810 PS (596 kW) sein. Das im Heck verbaute, in keiner Weise schallisolierte V10-Kraftpaket schöpft seine Kraft aus 3,5 l Hubraum und befeuert damit den Renault Espace F1 in 2,8 s auf Tempo 100. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Der Renault Espace F1 im Video:
Zustimmen & weiterlesen
Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen
externen Inhalt von Youtube
ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung.
Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis
zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.
Während der Serien-Espace an diesem Zeitpunkt erst gemütlich in den zweiten Gang schaukelt, knallt der Renault Espace F1 bereits Augenblicke später durch die 200er-Schallmauer. 6,9 s sind erst vergangen! Theoretisch ginge diese Beschleunigungsorgie bis brutale 300 km/h weiter, das weiß aber die vergleichsweise ungünstige Aerodynamik zu verhindern. Außerdem: Welcher Papi oder welche Mami fährt schon mit Tempo 300 zum Kindergarten? Na also.
Daher war auch eine Serienfertigung des Renault Espace F1 nie geplant, sogar unmöglich. Der V10 wird von außerhalb gestartet, erhitzt den Innenraum spielend auf 60 Grad und mehr und brüllt mit ohrenbetäubender Lautstärke. Über 300.000 Stück der zweiten Generation des Renault Espace baute Matra, aber nur einen vom Renault Espace F1.