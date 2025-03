Wenn im Supermarkt bunte Schokoeier liegen, die Uhr eine Stunde nach vorne springt und Grillduft durch die Nachbarschaft zieht, ist es wohl langsam Zeit, über den Radwechsel nachzudenken. Wer sich den Termin in der Werkstatt ersparen möchte, und die Räder lieber in Eigenregie zu Hause wechseln möchte, benötigt das richtige Reifenwechsel-Werkzeug (hier unsere ausführliche Liste mit Tipps). So spart man nicht nur Zeit, sondern auch Geld – wenn man rechtzeitig die Werkzeuge im Angebot kauft. Wo sich aktuell sparen lässt, zeigen wir hier!

Reifenwechsel-Werkzeuge im Angebot: Die besten Deals auf die wichtigsten Tools

Drehmomentschlüssel mit bis zu 25 % Rabatt

Leichter als mit dem Drehmomentschlüssel (so richtig benutzen) lassen sich die Radmuttern nicht festziehen. Einfach korrektes Drehmoment einstellen, ansetzen und bis zu einem definierten "Knack" anziehen, fertig! Das unverzichtbare Reifenwechsel-Werkzeug gibt es auf Amazon aktuell von einigen Marken deutlich günstiger – etwa Famex, wo das Tool um ganze 25 Prozent im Preis reduziert ist.



Auch bekannte Markenware, wie der "red"-Drehmomentschlüssel von Gedore mit 1/4-Zoll-Antrieb und bis zu 25 Nm Anziehkraft, ist aktuell im Angebot. Hier sind zum Beispiel bis zu 24 Prozent Ersparnis möglich. Beim Drehmomentschlüssel von Vanpo gibt es genauso viel Sparpotenzial.



Schlagschrauber bis zu 39 % günstiger

Ohne einem guten Schlagschrauber (hier unsere Tipps und Kaufempfehlungen) geht nichts – oder der Radwechsel zumindest nicht so schnell. Mit bis zu 39 Prozent Rabatt lässt sich aktuell schon vor der Reifenwechsel-Saison ordentlich beim Kauf sparen:



Angebote auf Radmutternschlüssel

Etwas günstiger als die Schlagschrauber sind die klassischen Radmutternschlüssel (hier unsere Empfehlungen) – auch wenn hier Muskelkraft gefragt ist. Mit 38 Prozent Rabatt lässt sich aktuell beim "M 115-A" von Brüder Mannesmann am meisten sparen. Weniger Rabatt, aber mehr Zubehör bietet dafür der Teleskop-Radmutternschlüssel von Gakago, der aktuell immerhin um 15 Prozent reduziert ist.



Ohne sie geht nichts: Wagenheber im Angebot

Doch was bringen Drehmomentschlüssel und Radmutternschlüssel, wenn sich das Auto keinen Zentimeter vom Boden angeben lässt. Hier gibt es Rangierwagenheber im Angebot: