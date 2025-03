Trocken sollen sie lagern, kühl am besten auch, Dunkelheit wird bevorzugt und auch sauber sollte es sein. Nein, die Rede ist nicht vom idealen Weinkeller, sondern den Optimalbedingungen zur Reifeneinlagerung. Doch Fachbetriebe sind auf Dauer teuer, einfaches aufeinanderstapeln in einer beliebigen Ecke des Kellers oder der Garage verpönt. Wohin also mit dem Wechselsatz? Ganz einfach: Felgenbaum, Reifenregal oder Wandhaken sind die Antwort(en). Natürlich kosten auch diese einmalig in der Anschaffung etwas, machen sich aber auf Dauer durch den Wegfall von Lagerkosten und der langsameren Gummialterung bezahlt. Wir zeigen einige ordentliche Angebote für Ordnung in der Garage.

Reifenaufbewahrung im Angebot: Hier lässt sich sparen

Felgenbäume mit Rabatten

Das Praktische am Felgenbaum (Hier unser Ratgeber zu Modellen und Lagerungstipps): geringer Platzbedarf, Raum für einen gesamten Satz Räder und idealerweise mobil. Genau das bringt auch der Felgenbaum von Monzana mit. Mit drei Rollen lässt sich die laut Hersteller bis 100 kg belastbare Reifenaufbewahrung bequem in der Garage umherschieben – sollten die eingelagerten Reifen doch mal falsch stehen. Aktuell gibt es bis zu 15 Prozent Rabatt auf den Baum für Räder bis 225 mm Breite.



Zwar ohne Rollen, aber mit günstigem Preis besticht der Felgenbaum von Cartrend. Hinzu kommen aktuell 14 Prozent Rabatt. Eine Abdeckplane gibt es ebenfalls mit hinzu, damit die bis zu 225 mm Breiten Räder auch vor Staub geschützt lagern.



Reifenregale im Angebot

Wer mehrere Autos im Haushalt hat, für die ein zweiter Radsatz zwischengelagert werden muss, bekommt in einem Reifenregal ganz bequem alle auf einmal unter – vorausgesetzt, der Platz ist vorhanden. Im Reifenregal von Monzana finden gleich zwei Satz Reifen Platz, insgesamt soll sich das Regal mit bis zu 795 kg belasten lassen. Aktuell gibt es auf Amazon 15 Prozent Nachlass auf das Reifenregal.



Identische Tragkraft und Anzahl an Lagerplätzen für Reifen bietet auch das Regal von Tectake. Der Preis ist ebenfalls um 15 Prozent reduziert – insgesamt ist es allerdings dennoch etwas teurer als das Monzana-Produkt.



Soll die Reifeneinlagerung nicht die Hauptaufgabe des Schwerlastregals sein, bietet sich auch das Regal von Callidus als Alternative an. Hier kommt zwar nur ein einziger Satz Räder unter, dafür aber viel Kleinkram wie Pflegemittel, Werkzeuge & Co. Zudem gibt es aktuell 20 Prozent Rabatt auf das – zugegeben immer noch – teure Regal. Damit aber auch das höchste Sparpotenzial.



Wandhalterungen für die Reifenlagerung günstiger

Eine Reifen-Wandhalterung (Was dabei zu beachten ist, hier) ist die dritte Lösung für eine ordentliche Garage. Hier sind eine tragfähige Wand sowie genug Platz an dieser die Hauptvoraussetzung. Ist das gegeben, lassen sich die Reifen elegant an der Wand verstauen, ohne viel Raum einzunehmen. Sparen lässt sich etwa mit den Universalhaken von Gakago, die gleich im praktischen Vierer-Set angeliefert werden. 13 Prozent Rabatt gewährt der Hersteller aktuell auf Amazon auf die Wandhalterungen.



Weiteres Zubehör zur Reifeneinlagerung im Angebot