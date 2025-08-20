close
Alle Infos zum Dacia Duster

Redust Sport: So fährt sich der getunte Dacia Duster

Jan Becher Videoredakteur
Jil Weber Social Media Editor
Video Platzhalter

Eigentlich kennt man den Dacia Duster als unkomplizierten Alltagsbegleiter – bezahlbar, praktisch und unaufgeregt. Doch Redust hat ihn auf Diät, ins Fitnessstudio und zum Stilberater geschickt. Jetzt steht er breiter da, duckt sich tiefer an die Straße und schaut, als hätte er Streit gesucht und gefunden.
Tuning Der Dacia Duster von Redust stehend von schräg vorne
Dacia Duster von Redust Duster wird zum Schmuckstück

Die 20-Zoll-Felgen füllen die Radkästen satt aus, der mittige Auspuff verleiht ihm Sportwagenoptik, und das Gewindefahrwerk gibt ihm in Kurven eine neue, bissige Persönlichkeit – vom komfortablen Straßenstreichler bleibt dabei nichts mehr übrig. Unter der Haube jedoch alles wie zuvor: kein Chiptuning, keine Extra-PS. Und trotzdem wirkt er, als hätte er plötzlich einen Adrenalinschub bekommen. Aus dem braven SUV ist ein Auto geworden, das man nicht mehr übersieht – und mit dem man einfach noch eine Runde drehen will. Und genau das macht Social Media-Redakteurin Jil Weber. Film ab!

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. 
