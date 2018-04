Nach Feierabend, im Stau oder im stressigen Stadtverkehr: Eine Zigarette am Steuer wirkt für viele Raucher entspannend. Doch mit dem Qualmen im Auto könnte bald Schluss sein, denn der Auto Club Europa und das Deutsche Kinderhilfswerk sprechen sich für ein Rauchverbot in Fahrzeugen aus. Ein Verbot zieht Bußgelder nach sich, sofern Fahrer beim Ziehen an einer Zigarette erwischt werden. In einigen europäischen Ländern wie Frankreich, Finnland, Großbritannien und Italien ist die Kippe im Auto bereits verboten. Als nächstes wird Österreich die Zigarette hinterm Steuer verbieten.

Video Zigarette im Auto: Video Bußgeld und Haftstrafen drohen