Video: Crash beim Race to the sky Rallyeauto entblättert sich

Videos, die uns bewegen. Diesmal: Bei der Gipfeljagd "Race to the sky" in Neuseeland löst sich der Rennwagen des Japaners "Monster" Tajima in seine Einzelteile auf

Quelle: Youtube/HighlandsNZ