Rallye-Legenden ab Sommer 2024 im Kino

Rennsport im Kino liegt auch 2024 voll im Trend. Nach erfolgreichen Filmen wie "Gran Turismo","Lamborghini" oder "Rush" findet nun auch der Rallyesport auf die Leinwand. "Race for Glory: Audi vs. Lancia" erzählt den erbitterten Konkurrenzkampf zwischen den Herstellern Audi und Lancia während der Rallye-Weltmeisterschaft 1983 in der Gruppe B. Dabei kämpften auch Walter Röhrl im hinterradgetriebenen Lancia 037 und Hannu Mikkola im allradgetriebenen Audi Quattro um die Spitze in der Fahrerwertung. Der Filmstart erfolgte in den USA bereits am 7. Januar 2024. In Deutschland sollte der Streifen bereits ab dem 7. Februar 2024 auf der Streamingplattform Amazon zu sehen sein, der Starttermin hat sich aber auf den Sommer 2024 verschoben. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Renommierte Besetzung in "Race for Glory: Audi vs. Lancia"

Bei "Race for Glory: Audi vs. Lancia" wirkt ein Cast mit vielen bekannten Gesichtern mit, die mitunter auch schon in den genannten Motorsport-Filmen mit von der Partie waren. Rallye-Legende Walter Röhrl wird gespielt von Volker Bruch, (bekannt aus "Babylon Berlin" oder "Unsere Mütter, unsere Väter"), seinen Gegenspieler Hannu Mikkola verkörpert Gianmaria Martini. Der italienische Schauspieler Riccardo Scamarcio tritt als der legendäre Lancia-Sportchef Cesare Fiorio auf, während mit Daniel Brühl alias Audi-Rennleiter Roland Gumpert ein für Motorsport-affine Zuschauer:innen durchaus bekanntes Gesicht die Bühne betritt: Als Niki Lauda hatte er bereits im Film "Rush" seine Runden in der Formel 1 gedreht und das Publikum begeistert.