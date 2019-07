In welchen Bundesländern und in welchen Städten fahren die Autos mit den durchschnittlich meisten PS? Das PS-Ranking verrät's!

Dass die Bayern gerne dick auftragen, ist kein Geheimnis: Da verwundert es auch nicht, dass die Süddeutschen durchschnittlich mit 135 PS auf den Straßen unterwegs sind, wie das PS-Ranking des Online Vergleichsportals "Check 24" zeigt. Damit haben Pkw hier deutschlandweit durchschnittlich die höchste Leistung. Vor allem Autofahrer in den Autostädten München und Ingolstadt setzen demnach auf volle Motorleistung, sie sind mit Abstand Deutschlands PS-Hochburgen. Die Einwohner der Landeshauptstadt haben durchschnittlich 141,1 PS unter der Haube, mit 140,6 ist es bei den Ingolstädtern gerade einmal eine halbe Pferdestärke weniger. Doch nicht nur die Bayern haben ein ausgeprägtes Faible für Pferdestärken, auch die Einwohner Baden-Württembergs fahren gerne schnelle Autos. Mit durchschnittlich 132,7 PS sind die Ansässigen dort auf Tour. Ganz hinten im PS-Ranking landen hingegen ausnahmslos Städte aus dem Norden Deutschlands: Schlusslicht ist Kiel in Schleswig-Holstein. Im Schnitt sind die Einwohner dort "nur" mit 116,7 PS unterwegs – die Nordlichter geben sich also bescheiden. Welche Städte und Bundesländer im PS-Ranking wo liegen, zeigen unsere Tabellen. Mehr zum Thema: Die stärksten Serien-SUV

Städte im PS-Ranking

Rang Stadt Ø PS 1 München 141,1 2 Ingolstadt 140,6 3 Baden-Baden 135,8 4 Stuttgart 135,7 5 Augsburg 134,6 6 Schwabach 134,4 7 Passau 134,3 8 Landshut 133,9 9 Nürnberg 133,5 10 Schweinfurt 132,9 11 Straubing 132,7 12 Ulm 132,6 13 Frankfurt am Main 132,5 14 Fürth 131,7 15 Regensburg 131,3 16 Rosenheim 131,2 17 Bayreuth 130,8 18 Pforzheim 130,5 19 Hof 129,6 20 Ludwigshafen am Rhein 129,6 21 Heilbronn 129,4 22 Mannheim 129,2 23 Erlangen 129,1 24 Offenbach am Main 129,1 25 Düsseldorf 129,0 ... 102 Hagen 118,1 103 Mönchengladbach 117,6 104 Wilhelmshaven 117,4 105 Emden 117,3 106 Kiel 116,7

Bundesländer im PS-Ranking

Rang Bundesland Ø PS 1 Bayern 135,0 2 Baden-Württemberg 132,7 3 Hessen 131,2 4 Rheinland-Pfalz 128,1 5 Hamburg 127,5 6 Thüringen 125,7 7 Berlin 125,6 8 Bremen 125,4 9 Saarland 125,3 10 Niedersachsen 125,2 11 Brandenburg 124,5 12 Nordrhein-Westfalen 123,8 13 Schleswig-Holstein 123,5 14 Sachsen 123,2 15 Mecklenburg-Vorpommern 122,5 16 Sachsen-Anhalt 122,1