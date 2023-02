Welches Porsche-Modell ist erschwinglich und kann selbst auf dem Sofa gefahren werden? Die Antwort: der virtuelle Porsche Vision Gran Turismo (2022), der speziell für das Playstation-Rennspiel Gran Turismo 7 entwickelt wurde. So sieht der rein digitale Konzeptwagen aus!

Der Porsche Vision Gran Turismo flitzt ab dem 4. März 2022 über die virtuellen Rennstrecken des Playstation-Spiels Gran Turismo 7. Vorerst können also nur Gamer:innen in den Sportwagen einsteigen. Obwohl der virtuelle Konzeptwagen nur aus Pixeln besteht, steckt dennoch ein ganzes Team aus Porsche-Designern hinter der 2019 begonnenen Entwicklung. So ist der Porsche Vision Gran Turismo im Playstation-Spiel vollelektrisch unterwegs (87 kWh Batterie) und allradgetrieben. Mit einer Leistung von 950 kW beschleunigt der Konzept-Porsche in der virtuellen Welt in 2,1 Sekunden von null auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Damit erinnert der Porsche Vision Gran Turismo (2022) an die reale Studie Porsche Mission R, der auf der IAA 2021 seine Premiere feierte. Mit je einem Elektromotor pro Achse, vorne 320 kW (453 PS) und hinten 480 kW (653 PS), beschleunigt dieser in 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Test Gran Turismo 7 (2022): PS4/PS5/Auto/Test/Film Gran Turismo-Film angekündigt

Der Trailer zu Gran Turismo 7:

Gran Turismo 7: Porsche Vision Gran Turismo (2022) für die Playstation