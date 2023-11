Eigenes Logo für mehr Exklusivität

Erst im Sommer 2023 hat Porsche zum 75-jährigen Firmenjubiläum sein Logo behutsam überarbeitet. Jetzt kommt ein spezielles Emblem mit einer neuen Farbe hinzu – allerdings nur für Turbo-Modelle.

Wappen mit neuem Farbton: Porsche will eine größere Differenzierung für seine Turbo-Modelle und wird diese künftig optisch stärker abgrenzen. Sie erhalten das modernisierte Logo, das nicht mehr gold, schwarz und rot, sondern in der neuen Farbe Turbonit kommt. Dieser Grauton wurde speziell für den Turbo konzipiert. Den Start macht die neue Generation des Panamera, die am 24. November 2023 vorgestellt wird. Dann wird Porsche die optische Unterscheidung der Turbo-Modelle sukzessive in allen Modellreihen einführen. Künftig werden alle Turbo-Varianten das grau gehaltene Wappen an der Motorhaube, den Leichtmetallrädern wie auch am Lenkrad tragen. Auch der Schriftzug am Heck sowie die Umrandung der Seitenscheiben werden grau. Zudem können je nach Modell optional auch ausgewählte Exterieur- und Interieur-Bauteile die Metallfarbe Turbonit erhalten. So wie beispielsweise die Gurtbänder, Akzentleisten, einige Bedienelemente oder auch in turbonit lackierte Leichtmetallräder. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

