Warum der Cayenne auch gebraucht teuer ist

In der dritten Generation gibt es keine Turbodiesel mehr, dafür wenig effiziente Plug-in-Hybride.

Günstig wird der Porsche Cayenne leider auch als Gebrauchtwagen nicht – dafür hat er jedoch auch einiges zu bieten. Wir schauen uns im Ratgeber die Stärken und Schwächen des Premium-SUV an!

Positiv Sehr fahrdynamisch und gutes Platzangebot, hochwertig verarbeitet, ordentliche Ausstattung Negativ Sehr hohe Preise auch als Gebrauchtwagen, keine Dieselmotoren verfügbar

Die schlechten Nachrichten vorweg: Ein fünf Jahre alter Porsche Cayenne ist nach den Beobachtungen der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) selbst in der 340 PS (250 kW) starken Basisversion mit einer durch­schnittlichen Laufleistung von 86.000 km nicht unter 52.000 Euro als Gebrauchtwagen zu ergattern (Stand: 2024). Anders übrigens beim Plattformbruder VW Touareg: Mit quasi identischem V6-Zylinder-Turbobenziner wie im Cayenne ist ein Touareg aus dem Jahr 2019 für gut 15.000 Euro weniger zu finden. Auch Diesel-Fans müssen Abstriche machen: Porsche stampfte mit der dritten Generation die Selbstzünder ein und setzt stattdessen auf Plug-in-Hybride als effiziente Al­ternative.

Doch diese Rechnung geht – wenn überhaupt – nur auf Kurzstrecken mit regelmäßigem Stopp an der Ladesäule auf. Auf dem Papier verbraucht ein Ca­yenne e-Hybrid mit 462 PS (340 kW) zwar nur 3,1 l Super pro 100 km. Im praxisgerechten Test der AUTO ZEITUNG waren es aber 9,2 l. Gegen einen Plug-in-Hybrid spre­chen auch die durch den Akku reduzierten Laderaumvo­lumina und die wegen des Batte­riegewichts geringere Zuladung. Für die Plug-in-Hybride spricht also hauptsächlich die niedrige Besteuerung bei Dienstwagen. Wer mehr Leistung als in der Basisvariante haben möchte, wird auch ohne Elektrifizierung fün­dig: etwa beim Porsche Cayenne Turbo (550 PS/405 kW). Hier sind die Preise allerdings gepfeffert, und die hohen Unter­haltskosten sollte man ebenfalls im Auge behalten.

Porsche Cayenne gebraucht kaufen: Ratgeber

Von Vorteil sind bei allen Porsche Cayenne die verschiebbare Rücksitzbank und der für bis zu fünf Fahrgäste reichlich vorhandene Platz. Die Ver­arbeitungsqualität ist markentypisch einwandfrei, was auch beim Gebrauchtkauf von Vorteil ist. Die Bedienung ist unkompliziert und die Sicherheitsausstattung auch heute immer noch zeitgemäß, oh­ne mit dem Dauergepiepse eines aktuellen Neuwagens zu nerven. Trotz der sehr or­dentlichen Grundausstattung ließ die Preisliste natürlich noch jede Menge Verbesserungs­potenzial, etwa für eine Wank­stabilisierung, Luftfederung oder Hinterachslenkung. Mit dem teu­ren Sport-Chrono-Paket kommt der Porsche sogar mit Launch-Control und adaptiven Motorla­gern. Aber selbst ohne solche Ex­tras werden nur die wenigsten die Gelegenheit haben, in den Grenz­bereich des Porsche Cayenne vorzustoßen.