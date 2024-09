Düsteres limitiertes Geburtstags-Sondermodell

Auffälliger wird das Sondermodell zudem durch das Haubenwappen, das erstmals am Monochrome zu sehen ist. Darauf erkennbar sind ein Löwe sowie ein Schlüssel als Liebeserklärung an den Standort des Tuners.

Tuner Techart würdigt das 50. Jubiläum des Porsche 911 Turbo mit dem Sondermodell "Monochrom". Es ist limitiert, auffällig und teuer.

Es gibt etwas zu feiern in der Sportwagenwelt: 2024 werden die Turbo-Motoren von Porsche 50. Das zelebriert nicht nur der Autobauer selbst mit einem Sondermodell (alles zum Porsche 911 Turbo 50 Jahre hier), sondern auch Tuner Techart, der limitierte und "individuelle Einzelstücke" vom erstarkten Elfer aufgelegt hat. Das Sondermodell basiert auf dem hauseigenen Techart GTstreet R, das der Tuner noch weiter verfeinert hat. Wurden vom GTstreet R 87 Exemplare auf den Markt gebracht, begrenzt Techart seinen Monochrome auf lediglich 20 Exemplare. Erhältlich ist der Techart Porsche 911 Turbo S Monochrome als Coupé sowie als Cabrio. Einen Preis nennt der Tuner nicht, aber richtig teuer wir es allemal.

Techart Porsche 911 Turbo S Monochrome: Dunkel von außen und von innen

Das offensichtlichste Tuning am Techart Porsche 911 Turbo S Monochrome betrifft seine Optik. Neben einigen Exterieurbauteilen aus Carbon dominiert die Farbe Schwarz außen wie innen. Das Kohlefaser-Aerodynamikpaket soll die Luftführung optimieren, was zu höheren Kurvengeschwindigkeiten und einem ausgewogenerem Fahrverhalten führen soll. Laut Techart erzeugt der Porsche nun viermal mehr Abtrieb an der Hinterachse und reduziert im Vergleich mit dem Serienfahrzeug auch den Auftrieb an der Vorderachse. Schwer zu übersehen ist auch der Carbon-Heckflügel, der gegen die Luftverwirbelungen arbeitet und ebenfalls für mehr Abtrieb sorgen soll. Er ist in drei Varianten verfügbar.

Auffälliger wird das Sondermodell zudem durch das Haubenwappen, das erstmals am Monochrome zu sehen ist. Darauf erkennbar sind ein Löwe sowie ein Schlüssel als eine Liebeserklärung an den Standort des Tuners in Höflingen – praktischerweise in Unmittelbarer nähe zu Porsche, zwischen Zuffenhausen und Weissach. Das Stadtwappen zeigt den aufrechten Löwen mit einem Schlüssel in den Krallen.

Zu der schwarzen Außenlackierung, die mit goldenen Akzenten ergänzt wird, kommen neue geschmiedete Räder in 20 Zoll und 21 Zoll hinzu. Innen wird es ebenfalls düster: Auch hier gibt es viel Sichtcarbon, dazu Leder sowie viel Alcantara.

Stark und teuer: 810 PS für den Monochrome

Wie man es von Tunern kennt, wird meist nicht nur an der Optik, sondern auch an der Leistung Hand angelegt. Und obwohl die Basis, der Porsche 911 Turbo S mit 650 PS (478 kW), bereits ein ordentlicher Leistungsträger ist, geht auch hier noch mehr. So macht Techart seinen Monochrome über 810 PS stark. Auch die serienmäßige Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h wird geändert und erlaubt jetzt über 349 km/h. Wie teuer das dann wird, verrät Techart nicht. Allerdings ist ein gut gefülltes Bankkonto Voraussetzung, denn bereits für den Porsche 911 Turbo S sind über 247.000 Euro zu investieren (Stand: September 2024). Die Umbaumaßnahmen machen den Sportler gewiss noch viele weitere 1000 Euro teurer aber natürlich auch exklusiver.