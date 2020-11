Der Elektro-Van ist optisch an den VW T1 angelehnt, mit dem Porsche in jungen Jahren viele Rennen begleitet hat.

Porsche zeigt seinen Fans im Rahmen einer Webserie unbekannte Studien von 2005 bis 2019. Grund genug für uns, ein bisschen tiefer in den Geheimakten aus Zuffenhausen zu wühlen. Diese Porsche-Prototypen sind der Hammer!

Supersportler, Roadster und sogar einen Transporter haben die Stuttgarter als Porsche-Prototypen konzipiert. Die unbekannten Studien werfen das Licht auf die Fahrzeugentwicklung, die schon mit dem 356 begann. Seit es Sportwagen von Porsche gibt, kursieren Ideen, den Fahrspaß mit vier statt nur mit einer Person zu teilen: Der Weg zum Panamera war ein langer, und er enthielt einige kuriose Experimente. Zum ersten Mal materialisierte sich der Porsche für vier zu Beginn der 50er als 356 Typ 530 mit höherem Dach und verlängertem Radstand. Aus dem nächsten Versuch, dem 757 T7 von 1959, resultierte schließlich sogar der 911. Und mit dem Elfer sollte die Idee eines Familienporsches weitergespinnt werden: Vier Jahre lang entwickelt Porsche den Typ 915. Dazu verlängern die Ingenieure den Radstand des Basis-911 um 350 Millimeter, und tatsächlich entstand 1970 ein Wagen, der auch den Mitfahrern im Fond bequem Platz bietet. Das ursprüngliche Ansinnen, Kunden mit gesteigertem Raumbedürfnis zu befriedigen, wird jedoch erneut verworfen. Sportive Fahrleistungen hätte aber auch der lange Elfer mit 200 PS aus 2,4 Litern Hubraum und 235 km/h Höchstgeschwindigkeit durchaus geboten. Eine weitere, vielen unbekannte Studie: 1988 unternimmt Porsche mit dem 989 – mit V8-Motor – einen weiteren Versuch, dieses Mal sogar mit vier Türen, die sich gar nicht so schlecht in das verlängerte 911-Design einfügen. Die glatten Formen des Prototyps finden wir neun Jahre später am 911 (996). Kurz zuvor musste auch der 928 zum Familienbomber antreten, als H50 im Jahr 1986. Mit schmalen, hinteren Selbstmördertüren und einem Shooting Brake-Heck hätte er der perfekte Reise-Porsche werden können, wäre die Steifigkeit der Karosserie nicht so kritisch gewesen. Spätestens mit dem Amtsantritt des Porsche-Chefs Wendelin Wiedekings verschwinden die Limousinen-Pläne tief in den Schubladen für Porsche-Prototypen. Wiedeking selbst soll einmal behauptet haben, dass der 911 das perfekte Reiseauto sei – wem der Platz nicht ausreiche, der sollte einfach noch einen zweiten kaufen. Mehr zum Thema: Das ist das Porsche Panamera Facelift

News Porsche-Chef Oliver Blume: Interview "Der 911 fährt auch künftig mit Benzinmotoren"

Der Porsche 911 Turbo S (2020) im Fahrbericht (Video):

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Porsche-Prototypen: Diese unbekannten Studien gibt es