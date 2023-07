Die Felgen sollen genauso an den 911 GT1 '98, erinnern wie die Folierung der Seitenscheiben im Fond, die optisch an die großen Luftauslässe des Rennwagens anknüpft.

Das Sondermodell Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition (2023) feiert 100 Jahre 24-Stunden-Rennen auf der legendären Rennstrecke an der Sarthe. Es gibt allerdings einen Haken!

Porsche bringt Sondermodell zum Le Mans-Jubiläum

Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist legendär und fordert von Mensch wie Maschine die maximale Leistung – und das bereits seit 100 Jahren. Zu diesem besonderen Jubiläum legt Porsche ein besonderes Sondermodell auf: den 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition (2023). Dabei zollt er den Fahrzeugen Porsche 356 SL (1951) und dem 911 GT1 '98 Tribut und übernimmt einige Elemente ins Design, die an die legendären Renner erinnern, mit denen Porsche selbst zum Sieg fuhr. Die Basis bildet der Porsche 911 Carrera GTS, der aus dem aufgeladenen Sechszylinder-Boxer 480 PS (353 kW) holt. Übertragen wird die Kraft wahlweise per Achtstufen-Doppelkupplung (PDK) oder Siebengang-Schaltung. Dabei werten ihn zahlreiche Designelemente zur Le Mans Centenaire Edition (2023) auf: Darunter zum Beispiel ein Badge mit "24h Le Mans"-Logo und Lorbeerkranz am Heckdeckelgitter, eine Plakette mit der Le-Mans-Rennstrecke und dem Jubiläumsschriftzug an der B-Säule oder auch der Schriftzug "Born in Le Mans, Manufactured in Zuffenhausen".!--startfragment-->!--endfragment-->!--startfragment-->

Die silberne Lackierung ( Le Mans Silber Metallic (7SD) ) ist bekannt vom Porsche 356 SL. Auch die damalige Startnummer 46 findet sich auf dem Sondermodell. Die Felgen sollen genauso an den 911 GT1 '98 erinnern wie die Folierung der Seitenscheiben im Fond, die an die großen Luftauslässe des Rennwagens anküpft. Auch im Interieur zieht sich die Hommage an das größte Langstreckenrennen der Welt durch das Design. Das graphitblaue Leder und die kreidefahrbenen Kontraste (z.B. 12-Uhr-Markierung) im Interieur zitieren den Porsche 356 SL, die roten Gurte sind an den 911 GT1 '98 angelehnt. Was der Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition (2023) kosten wIrd, verrät man noch nicht. Einen Wermutstropfen für die deutsche Kundschaft gibt es aber: Das Sondermodell ist ausschließlich in Frankreich erhältlich. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon!--endfragment-->!--startfragment-->

