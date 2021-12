Beim ultimativen Porsche-Dragrace gehen der Porsche 911 Turbo S, der Porsche 911 GT3 und der Porsche 911 GT2 RS der Generation 991 an den Start. Der Turbo S kommt mit seinem 3,8 Liter großen Boxer auf 650 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment. Sein Allradantrieb verspricht besseren Grip, wirkt sich aber gleichzeitig negativ auf sein Gewicht aus. Doch nicht nur deshalb ist der Turbo S ist mit 1640 Kilogramm der Schwerste im Rennen. Seine Konkurrenten an der Startlinie profitieren von Gewichtsoptimierung und wiegen 1470 (GT2 RS), respektive 1435 Kilogramm (GT3). Der ältere GT2 RS leistet dank seinem 3,8-Liter-Biturbo-Boxer im Heck 700 PS und 750 Newtonmeter. Der größere, frei atmende 4,0-Liter-Boxer kommt im GT3 zum Einsatz und versorgt ihn mit 510 PS und 470 Newtonmeter Drehmoment. Wie sich die technischen Daten der drei Power-Porsche im Dragrace entfalten und wer am Ende als Sieger durchs Ziel geht, zeigt das CarWow-Video unten. Im Video oben präsentiert sich der Porsche 911 GT3. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Porsche 911 Turbo (S) (2020): Preis & PS Porsche zeigt den Basis-Turbo

Porsche 911 Turbo S/Porsche 911 GT3/Porsche 911 GT2 RS (991) im CarWow-Video: