Da staunen die Mountainbiker nicht schlecht, als das Porsche 911 Carrera 4S Cabrio an ihnen vorbeischleicht. Nicht etwa, weil sie große Fans des Sportwagens sind, sondern weil sie sich auf einem steinigen Pfad am Waldrand befinden. Das Video von Деян Василев (siehe unten) zeigt, wie der Fahrer seinen Porsche wie selbstverständlich über die Offroad-Piste bewegt – inklusive Aufsetzen der Stoßstange. Auch dass nicht immer alle Räder Bodenkontakt halten können, scheint dem Fahrer egal zu sein. Das Video oben zeigt eindrucksvoll, wie sich das Porsche 911 Carrera 4S Cabrio in seiner natürlichen Umgebung verhält.

Porsche 911 Carrera 4S Cabrio offroad im Деян Василев-Video: