"Strategische Neuausrichtung" bei Porsche: Aufgrund schwächelnden E-Auto-Absatzes macht Stuttgart beim ausschließlich elektrisch geplanten Porsche 718 Cayman beziehungsweise Boxster einen Rückzieher und will auch Verbrenner-Optionen bieten. Ähnliches gilt für das geplante XXL-SUV mit dem Arbeitstitel K1.

2027 soll der elektrische 718 Boxster endlich starten, etwa ein Jahr später gefolgt vom Coupé 718 Cayman (hier in der Computer-Illustration). Was wir nun wissen: Die Topmotorisierungen werden weiterhin Benzin verbrennen.

Der nur noch elektrisch angebotene Porsche Macan hat es bereits gezeigt: Ehrgeizige – wenn auch technisch ausgereifte – Elektro-Pläne können von der harten Realität auf den globalen Märkten problemlos pulverisiert werden. In der Folge hat Porsche inzwischen bestätigt, dass der Verbrenner-Macan einen entsprechend fossil veranlagten Nachfolger erhalten wird. Im September 2025 verkündet der Sportwagen-Hersteller eine "strategische Neuausrichtung", die vor allem eine Annäherung an den Verbrenner bedeutet. Neu ist unter anderem, dass Porsche 718 Cayman und Boxster, die ab 2027 respektive 2028 als reine Elektroautos erwartet wurden, auch mit Verbrenner-Option im Konfigurator landen sollen.

Porsche 718 & K1 nun doch mit Verbrenner-Option

Spezifischer ist die Rede von den Porsche 718-Topmodellen – daher erwarten wir im Einstieg Elektro-Varianten auf der verkürzten PPE-Plattform, an der Porsche seit Jahren feilt. Nach oben könnten letztlich Sechszylinder-Varianten das Portfolio abrunden, die auf einer anderen Plattform stehen dürften. Möglicherweise eine abgewandelte Variante der kommenden 911er-Architektur? Es bleibt spannend!

Allerdings betreffen die Änderungen nicht nur den (bisherigen) Mittelmotor-Sportler, sondern auch das geplante SUV oberhalb des Cayenne, das den Arbeitstitel Porsche K1 trägt. Sollte dieses bislang ausschließlich elektrisch starten, verkündet Porsche nun, dass Verbrenner- und Plug-in-Varianten "marktbedingt" den Anfang machen.