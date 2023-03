Die britische Polizei sichtet einen Autofahrer mit Handy am Steuer und nimmt die Verfolgung auf. So weit, so normal. Das Ungewöhnliche aber ist: Tritt üblicherweise ein Streifenwagen in Konkurrenz zum mobilisierten Übeltäter, sind es hier im natürlichen Sinne ganze zwei Pferdestärken, die den Land Rover Disovery stoppen müssen. Ob das ungleiche Rennen positiv ausgeht, verrät die britische Polizei von Taunton auf ihrem Twitter-Profil (siehe Video unten). Oben im Video zeigt die AUTO ZEITUNG, mit welchen Mitteln Australien gegen Handy am Steuer vorgeht. Spoiler: Deutschland hat in diesem Punkt bereits nachgezogen! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Polizei-Verfolgungsjagd mit dem Pferd im Twitter-Video von ASPolice Roads Policing (RPU):

