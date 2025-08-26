close
Alle Infos zum Peugeot 308

Facelift für den Peugeot 308: Das ist neu beim 2025er-Modell

Lukas Bädorf Redakteur

Peugeot überarbeitet den kompakten 308 – und damit auch dessen Kombi-Ableger 308 SW und die elektrische Variante E-308. Das ist neu!

Blick von schräg vorne auf die beiden Modelle Peugeot (E-)308 und (E-)308 SW Facelift (2026), die nebeneinander herfahren.
Peugeot (E-)308 (SW) Facelift (2026)

Der Peugeot 308 unterzieht sich einer umfangreichen Gesichtskur. Neben dem Design ändert sich auch die Motorenpalette.

Foto: Peugeot
Blick von schräg vorne auf das Peugeot (E-)308 Facelift (2026).
Peugeot (E-)308 Facelift (2026)

Das neue Gesicht des Peugeot (E-)308: Die langen, vertikalen Krallen des Vorgängers sind passé. Stattdessen zeigen sich die Frontscheinwerfer mit einer neuen Drei-Krallen-Lichtsignatur.

Foto: Peugeot
Blick von schräg hinten auf das fahrende Peugeot (E-)308 SW Facelift (2026).
Peugeot (E-)308 SW Facelift (2026)

Der elektrische Peugeot e-308 (SW) setzt weiterhin auf den 115 kW (156 PS) starken Elektromotor mit 270 Nm Drehmoment. Die Batteriekapazität wächst aber von 51 kWh auf 55,4 kWh, was in einer erhöhten Reichweite von bis zu 450 km (WLTP) mündet.

Foto: Peugeot
Blick auf die Armaturen im Innenraum des Peugeot (E-)308 Facelift (2026).
Peugeot (E-)308 Facelift (2026)

Im Innenraum ändet sich kaum etwas.

Foto: Peugeot

 

Überarbeitetes Design beim modellgepflegten Peugeot 308

Peugeot dreht an den Stellschrauben seiner Kompaktklasse. Das Peugeot 308 Facelift (hier alle Änderungen im Detail nachlesen) zeigt sich rundum überarbeitet, neben dem Design aktualisiert der Hersteller auch die Technik und den Innenraum. Optisch zeigt sich der Kompakte mit einer neuen Frontpartie: Das markante, vertikale Tagfahrlicht des Vorgängers weicht größeren Lufteinlässen. Stattdessen zeigen sich die Frontscheinwerfer mit einer Drei-Krallen-Lichtsignatur. Der Diamant-Kühlergrill weicht einem neuen im Fächer-Design. Das Heck bleibt nahezu unangetastet.
Der Peugeot e-308 SW (2023) im Fahrbericht (Video):

 
 

Angepasste Motorenpalette mit reduzierten Optionen

Unter der Haube ändert sich mit dem Facelift so einiges: Peugeot kürzt die Motorenpalette ein, gleichzeitig werden bestehende Motorisierungen im Detail verbessert. Während es beim Vorgänger noch zwei Plug-in-Hybride gab, führt Peugeot mit dem 308 Facelift nur die schwächere Variante mit einem erstarkten E-Motor weiter (neue Systemleistung: 195 PS/143 kW). Eine neue 1,5-l-Dieselvariante mit 130 PS (96 kW) ersetzt das vorherige 1,2-l-Dieselaggregat. Ebenfalls neu: ein 145 PS (107 kW) starker Mildhybrid, der das vorherige Pendant ersetzt. Der elektrische Peugeot E-308 (SW) setzt weiterhin auf den 115 kW (156 PS) starken Elektromotor mit 270 Nm Drehmoment. Die Batteriekapazität wächst von 51 kWh auf 55,4 kWh, was in einer erhöhten Reichweite von bis zu 450 km (WLTP) mündet.

Im Innenraum ändert sich auf den ersten Blick mit der Modellpflege nichts, Peugeot verweist allerdings auf verbesserte (optionale) Komfortfeatures wie ein Air-Quality-System und ein Hifi-System. Das Kofferraumvolumen wächst auf bis zu 598 l an. Legt man die Rücksitzbank um, steigert das den Stauraum auf bis zu 1487 l an.

