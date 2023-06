Als "Deutschlands beste Autohändlerin" gelangte sie in der VOX-Serie "Biete Rostlaube, suche Traumauto" zu Berühmtheit. Im Alter von 42 Jahren bekam Panagiota Petridou ihr erstes Kind und hatte danach mit einer typischen "Krankheit" zu kämpfen. Das macht die Moderatorin heute!

So wurde Panagiota Petridou bekannt

Eigentlich wollte Panagiota Petridou Schauspielerin werden, doch finanzielle Engpässe drängten die Solingerin mit griechischen Wurzeln zu einer kaufmännischen Ausbildung. Über Umwege gelang ihr dennoch der Durchbruch im Showgeschäft: Als erfolgreiche Mini-Händlerin trat ein TV-Team auf der Suche nach einer autoaffinen Moderatorin an sie heran. Diese Gelegenheit ließ sich Petridou nicht entgehen. Von 2010 bis 2021 stand die taffe Blondine für 127 Episoden von "Biete Rostlaube, suche Traumauto" vor der Kamera und half dabei unzähligen Menschen, ihr altes Auto gegen ein besseres auszutauschen.

"Biete Rostlaube, suche Traumauto" 2021 eingestellt

Sender VOX stellte das Format "Biete Rostlaube, suche Traumauto" im Jahr 2021 ein. Dennoch tauchte "Jota" auch immer wieder in anderen Shows als gern gesehener Gast auf. 2022 startete zudem – ebenfalls auf VOX – "Aufpoliert und abkassiert". Dort hilft Panagiota Petridou Autobesitzer:innen, deren Fahrzeug möglichst gewinnbringend an ein Händlerteam zu verkaufen.

Panagiota Petridous Krankheits-Diagnose: Stillnacken

Parallel dazu änderte sich 2022 auch privat Einiges für die redegewandte Auto-Expertin: So wurde sie im Alter von 42 Jahren im Februar Mutter eines Kindes. Zwar sind Name und Geschlecht nicht bekannt, dafür aber dessen Spitzname "Mini Cooperino". Auch ihren Partner hält die Moderatorin aus der Öffentlichkeit heraus. Dafür berichtet Petridou auf ihrem Instagram-Kanal immer mal wieder aus ihrem Leben. So kam 2022 auch ihre "Krankheit" ans Licht: Ein Osteopath hat ihr einen "Stillnacken" diagnostiziert, also Nackenschmerzen wegen schlechter Haltung beim Stillen ihres Kindes. Mit ihrer Größe von 1,65 Metern hat das allerdings nichts zu tun. Panagiota Petridou wohnt in einem großen Haus unweit von Düsseldorf und arbeitet neben diverser Drehs nach wie vor als Autohändlerin bei Mini in Hilden. Über ihr Vermögen ist nichts bekannt.