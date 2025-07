Insignia ST/Passat Variant: Gebrauchtwagen

In der vom SUV-Boom bedrängten Mittelklasse ist der VW Passat auch heute noch das Maß der Dinge, während der Opel Insignia an Boden verliert. Aber wie machen sich die Kombis als Gebrauchtwagen? >> Mehr zum Thema Gebrauchtwagen

Mittelklasse-Kombis mit Turbodiesel sind auf Reisen genügsam und bieten Platz für Hobby, Arbeit sowie Familie. Wir vergleichen die Bestseller Opel Insignia Sports Tourer und VW Passat Variant. Das beim Gebrauchtwagen-Kauf beachten!

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI für 12.400 Euro

Baujahr: 2016, durchschnittliche Laufleistung (DAT): 88.000 Kilometer Positiv Etwas günstigere Preise , die Fahrzeuge sind oft sehr gut ausgestattet, große Auswahl. Negativ Weniger Platz und höherer Verbrauch als beim VW, schlechtere Fahrleistungen, mehr HU-Mängel.

VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion Techn. für 12.450 Euro

Baujahr: 2016, durchschnittliche Laufleistung (DAT): 88.000 Kilometer Positiv Sparsamer Turbodiesel mit guten Fahrleistungen, mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Negativ Etwas höhere Preise. Achtung: vier Jahre alte VW Passat können vom Dieselskandal betroffen sein.

Diesel-Kombis wie der Opel Insignia Sports Tourer und der VW Passat Variant sind auch als Gebrauchtwagen ideale Reisewagen für Familien. Apropos: Opel gegen VW – das galt mal als ewiges Duell auf dem deutschen Automarkt. Doch seit mindestens einem Jahrzehnt sind die Karten neu gemischt: VW ist immer noch die Nummer eins, Opel lag im Sommer 2020 auf Rang zehn der Zulassungsstatistik. In der vom SUV-Boom bedrängten Mittelklasse ist der VW Passat weiter das Maß der Dinge, während der Opel Insignia an Boden verliert: Bis Oktober lieferte VW rund 46.500 Passat an deutsche Kunden aus, beim Insignia waren es 7900 Stück. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist von geringeren Zulassungszahlen beim Rüsselsheimer wenig spürbar: Es gibt auch vom Kombi Sports Tourer ein großes Angebot, die Preise sind nach Erkenntnissen der Marktbeobachter von DAT relativ stabil. So kostet ein vier Jahre alter Opel Insignia Sports Tourer mit 170 PS starkem Turbodiesel und einer durchschnittlichen Laufleistung von 88.000 Kilometern aktuell (Stand: Januar 2021) etwa 12.400 Euro. Ein vergleichbarer VW Passat Variant mit 150-PS-TDI liegt als Gebrauchtwagen bei 12.450 Euro, obwohl der Wolfsburger als Neuwagen 2016 sogar etwas teurer als der Opel war. Offenbar drückt der Dieselskandal auf die Preise gebrauchter Volkswagen.

Opel Insignia Sports Tourer und VW Passat Variant als Gebrauchtwagen kaufen

Wer daran interessiert ist, einen der Mittelklasse-Kombis als Gebrauchtwagen zu kaufen, muss sich also an anderen Werten orientieren. Auf den ersten Blick hat der 4,91 Meter lange Opel Insignia Sports Tourer Vorteile gegenüber dem 14 Zentimeter kürzeren VW Passat Variant. Im Inneren kehren sich die Verhältnisse allerdings um: Sowohl beim Laderaum als auch bei Bein- und Schulterfreiheit liegt der Passat vorn, der mit seinem steileren Heck mehr Platz zur Verfügung stellt. Selbst in der ersten Reihe schränkt die wuchtige Mittelkonsole des Insignia das Raumgefühl ein. Trotz seines Leistungsnachteils von 20 PS beschleunigte der VW Passat Variant im AUTO ZEITUNG-Test zudem schneller und erreichte auch noch die minimal höhere Spitzengeschwindigkeit. Selbst der Testverbrauch fiel mit 5,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer deutlich niedriger aus als der des Opel Insignia Sports Tourer (6,8 Liter). Erklärung: Der Insignia des Jahrgangs 2016 basiert auf der schon 2009 eingeführten ersten Generation, die Passat-Generation des gleichen Baujahrs wurde 2014 eingeführt und bringt knapp 300 Kilogramm weniger auf die Waage.

Gebrauchte Opel Insignia und VW Passat häufig mit Mängeln an den Bremsen

Die Bedienung fällt im moderner gestalteten VW Passat Variant leichter. Zwar bekam auch der Opel Insignia Sports Tourer nach einem Facelift ein Zentraldisplay, er lässt sich aber nicht so intuitiv handhaben wie der Wolfsburger. Anders als im neuen Golf ist im Passat die (Bedien-)Welt übrigens bis heute noch in Ordnung. Und bei Verarbeitung sowie Materialauswahl war 2016 vom Spardiktat noch nichts zu spüren. Im Opel gibt es ebenfalls noch Schalter für wichtige Funktionen. Mit OnStar verfügt er über Internet-Onlinedienste, das System wird allerdings Ende 2020 abgeschaltet. Bei der Hauptuntersuchung der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung liefern auch junge Opel Insignia Sports Tourer ein sehr durchwachsenes Bild: Verschlissene Bremsen und Rost am Auspuff sind die häufigsten Mängel. Der VW Passat Variant schneidet in jungen Jahren besser ab, aber auch er zeigt als Gebrauchtwagen überdurchschnittlich oft Mängel an den Bremsen.

