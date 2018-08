... Kombi (hier zu sehen: die Front der Limousine) um acht Zentimeter in die Länge (4,98 Meter), streckt den Radstand auf 2,83 Meter und gewinnt 100 Liter an Kofferraum-Volumen.

Im Frühjahr 2017 hat Opel das Tuch vom neuen Insignia Sports Tourer gezogen. Die Preise für den Kombi starten bei 28.740 Euro. In seinen Ausmaßen ist er gewachsen: So geht der ...

Wie auch die Limousine, erhält der Opel Insignia Sports Tourer (2017) einen neuen Benzinmotor mit 200 PS. Der Insignia-Kombi steht seit Juni 2017 zu einem Preis ab 28.740 Euro beim Händler. Alle Informationen!

Der Opel Insignia Sports Tourer (2017) bekommt einen neuen 200 PS starken Benzinmotor mit Partikelfilter. Der Preis für das neue Aggregat startet bei 36.195 Euro. Für rund 3000 Euro Aufpreis verbaut Opel eine Sechsstufen-Automatik. Zu Preisen ab 28.740 Euro steht das Basismodell mit 140 PS bei den Händlern und ist damit exakt 1000 Euro teurer als das Fließheck, bringt aber jede Menge Raum: "Das ist das Raumschiff aus Rüsselsheim und erfüllt quasi jeden Transportwunsch – egal ob im Beruf oder in der Freizeit", schwärmte der ehemalige Opel-Vorstand Karl-Thomas Neumann damals mit Blick auf die neuen Platzverhältnisse. Dass der Opel Insignia Sports Tourer (2017) so ein einladendes Wesen hat, verdankt er seinem neuen Format: So geht der Kombi um acht Zentimeter in die Länge und misst nun 4,99 Meter. Weil sich zugleich der Radstand auf 2,83 Meter streckt, haben schon die Hinterbänkler deutlich mehr Platz als bisher. Und weil der Opel Insignia Sports Tourer (2017) auch noch spürbar in die Breite geht, legt der Kofferraum am Ende um mehr als 100 Liter zu und fasst jetzt 1665 Liter. Noch immer nicht so viel wie der VW Passat Variant, aber mehr als beim BMW 3er Touring, beim Audi A4 Avant und vor allem beim Ford Mondeo. Einladend ist auch die Technik des Kombis: Nachdem es der kleine Bruder Astra vorgemacht hat, kommt nun auch der große Kombi mit einer elektrischen Heckklappe, die auf einen angedeuteten Fußtritt reagiert. Mehr zum Thema: Opel GT X Experimental

Fahrbericht Neuer Opel Insignia Sports Tourer (2017): Erste Testfahrt Als Kombi wird der Insignia zum Reisemobil

Opel Insignia Sports Tourer (2017) im Video:

Preis für Opel Insignia Sports Tourer (2017)

Überhaupt die Ausstattung des Opel Insignia Sports Tourer (2017): Das Design mit dem flachen Grill der Monza-Studie und dem eigenwilligen Chromstreifen bis hinunter zum Fuß der D-Säule ist Geschmackssache. Innen ist vom Aufstieg nicht viel mehr geblieben als ein minimal gewachsener Touchscreen. Doch bei den Annehmlichkeiten für Fahrer und Passagiere macht der Opel Insignia Sports Tourer tatsächlich einen Sprung: So baut Opel erstmals ein Head-Up-Display ein und verzichtet dabei auf die alberne Plastikscheibe, wie man sie aus dem Passat kennt. Neben den Sitzen in der ersten Reihe und dem Lenkrad kann man nun auch die Außenplätze im Fond beheizen, es gibt zum Rangieren eine 360 Grad-Kamera und ein Warnsystem, wenn hinter dem Auto andere Verkehrsteilnehmer queren und natürlich hält der Insignia automatisch Abstand und unterstützt beim Lenken. Und weil der Opel Insignia Sports Tourer (2017) eine strahlende Erscheinung sein will, gibt es die nächste Generation LED-Matrix-Licht mit einer noch präziseren Verteilung der Leuchtkeule.

Opel Insignia ST (2017) mit neuem Benzinmotor

In Fahrt bringt den um bis zu 200 KiIo abgespeckten Opel Insignia Sports Tourer (2017) ein neuer Biturbo-Diesel mit 210 PS. Neben einer ordentlichen Leistung stellt der Biturbo ein maximales Drehmoment von 480 Newtonmeter zur Verfügung. Zusätzlich werden Benziner mit 140 bis 200 PS und Diesel mit einem sonst eher schmalen Leistungsband von 110 bis 170 PS, die man zumeist schon aus Astra & Co kennt, die Motorenpalette komplettieren. Dazu gibt es ein neues, sehr geschmeidiges Sechsgang-Getriebe, zwei Automatik-Varianten mit sechs oder acht Gängen und für die stärkeren Versionen auch einen neuen Allradantrieb. Mit dem Sports Tourer (2017) wird der Insignia gar vollends zum perfekten Reisewagen, sagen sie bei Opel und erweitern deshalb im vorauseilenden gehorsam gleich auch noch das Service-Spektrum bei ihrem Telematikdienst OnStar. Wer dort von unterwegs einen Berater anruft, der kann sich vom Callcenter künftig nicht nur den Weg sagen, sondern gleich auch noch ein Hotel buchen lassen. Neuheiten Opel Insignia (2017): Preis & Motor Neuer Benziner im Insignia

Motoren und Preise des Sports Tourer

Opel Insignia Sports Tourer Preis 1.5 Direct Injection Turbo (140 PS) ab 28.740 Euro 1.5 Direct Injection Turbo (165 PS) ab 30.900 Euro 1.6 Direct Injection Turbo (200 PS) ab 36.195 Euro 1.6 Ecotec Diesel (110 PS) ab 30.810 Euro 1.6 Ecotec Diesel (136 PS) ab 31.410 Euro 2.0 Diesel (170 PS) ab 32.500 Euro 2.0 BiTurbo Diesel (210 PS) ab 40.995 Euro

Opel Insignia Sports Tourer / Motoren 1.5 DI Turbo 1.5 DI Turbo Zylinder/Ventile 4/4, Turbo 4/4, Turbo Hubraum 1490 ccm 1490 ccm Leistung 140 PS 165 PS Maximales Drehmoment 250 Nm 250 Nm 0-100 km/h 10,2 s 9,2 s Höchstgeschwindigkeit 207 km/h 218 km/h Verbrauch in l/100 km

(innerorts/außerorts/kombiniert) 7,7 / 4,9 / 6,0 7,6 / 5,2 / 6,1 CO₂-Emissionen in g/km kombiniert 136 139 Preis 28.740 Euro 30.900 Euro

Opel Insignia Sports Tourer / Motoren 1.6 DI Turbo 2.0 Diesel Zylinder/Ventile 4/4, Turbo 4/4, Turbo Hubraum 1598 ccm 1956 ccm Leistung 200 PS 170 PS Maximales Drehmoment 280 Nm 400 Nm 0-100 km/h 7,5 s 8,9 s Höchstgeschwindigkeit 232 km/h 223 km/h Verbrauch in l/100 km(innerorts/außerorts/kombiniert) 8,3 / 5,6 / 6,6 6,9 / 4,3 / 5,3 CO₂-Emissionen in g/km kombiniert 151 139 Preis 36.195 Euro 30.865 Euro