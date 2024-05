Bezahlbares Familienauto

Der Opel Frontera war von 1991 bis 2004 als Geländewagen im Modellprogramm von Opel und feiert 2024 sein Comeback. Nun allerdings als Kompakt-SUV, das den Opel Crossland ablöst. Der neue Frontera bietet Opel als Verbrenner und rein elektrisch an. Zum Einsatz kommt ein 1,2-l-Dreizylinder-Turbobenziner mit Mildhybrid-Technik, also einem in das Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe integrierten E-Motor. Dieser liefert zusätzliche 21 kW (28 PS). Die Kundschaft hat die Wahl zwischen 100 kW (136 PS) oder 115 kW (156 PS) Systemleistung. Der Stromer setzt auf 83 kW (113 PS), bis zu 400 km Reichweite (WLTP) und eine Ladeleistung von 100 kW bei Gleichstrom. Der Frontera ist 4,38 m lang und bietet 460 bis 1600 l Stauvolumen im Kofferraum.

Seinen Urahn ehrt der Opel Frontera (2024) mit robustem Look inklusive Radlaufbeplankungen aus Plastik und einem Dachträger mit bis zu 200 kg Traglast. Hinzu kommt der Opel-typische Vizor an der Front.Die offiziellen Preise des neuen Frontera möchte Opel noch nicht nennen. Als Nachfolger des Opel Crossland wäre ein Einstiegspreis ab rund 25.000 Euro für den Verbrenner und rund 30.000 Euro für die Elektro-Variante jedoch realistisch. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut stellt den wiederbelebten Rüsselsheimer im Video vor!

