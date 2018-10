Razzia bei Opel wegen Betrugsvorwürfen im Diesel-Skandal: Nachdem sich der Autobauer im Juli 2018 in einer amtlichen Anhörung des Bundesverkehrsministeriums wegen drei Euro-6-Modellen verantworten musste, kam es am 15. Oktober 2018 zu Durchsuchungen in der Firmenzentrale in Rüsselsheim. Dieser Artikel wurde am 15. Oktober 2018 aktualisiert!

Mit der Razzia im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen geht der Diesel-Skandal für Opel in die nächste Runde. Durch den Einsatz der Fahnder, die am 15. Oktober 2018 Geschäftsräume in der Rüsselsheimer Firmenzentrale und am Standort Kaiserslautern durchsuchten, erreicht die Thematik für den Rüsselsheimer Autobauer eine neue Dimension. Opel bestätigte inzwischen entsprechende Meldungen und teilte mit, dass man in vollem Umfang mit den Behörden kooperieren will. Erst im Juli 2018 musste sich der Autobauer in einer amtlichen Anhörung des Bundesverkehrsministeriums wegen drei Euro-6-Modellen verantworten. Opel rechtfertigte die beanstandeten Abschalteinrichtungen mit dem Schutz des Motors, besonders bei Hitze und Kälte. Der Bild am Sonntag zufolge soll das Kraftfahrt-Bundesamt aber Hinweise auf Abschalteinrichtungen bei Opel-Dieselmotoren gefunden haben. Bild online berichtet nun, Mitte Oktober 2018, von bis zu 95.000 Fahrzeugen mit beanstandeter Software. Zuvor war von weltweit 60.000 Fahrzeugen die Rede, wovon rund 10.000 Modelle von Insignia, Zafira und Cascada auf Deutschland entfielen. Opel liege kein Bescheid des KBA vor, kommentierte ein Unternehmenssprecher im Juli 2018 die Berichte. Er wies aber darauf hin, dass Opel bereits im Dezember 2015 Verbesserungspotential erkannt habe: Ein Teil freiwilliger Maßnahmen sei eine Aktion für die Modelle Opel Insignia (vorherige Generation), Zafira Tourer und Cascada mit Euro 6 und SCR Technologie der Modelljahre 2013 bis 2016 gewesen.

