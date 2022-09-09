Opel Adam: Gebrauchtwagen kaufen

close
Der Adam Opel Adam wurde nur von November 2012 bis Mai 2019 gebaut.

Foto: Opel
Das Design des kleinen Lifestyle-Autos wirkt gefällig.

Foto: Opel
Hochwertige Materialien im Innenraum sorgen für Wohlfühlklima.

Foto: Opel
Schon die Basisvariante ist reichhaltig ausgestattet, auch ein ESP gehört serienmäßig dazu.

Foto: Opel
Der Adam ist auch nach Jahren als Gebrauchter stark gefragt, entsprechend hoch sind die Preise für gepflegte Exemplare.

Foto: Opel
Hier ist Individualisierung angesagt: Opel bot für den Adam zwölf Lackierungen, zudem eine schicke Zweifarb-Lackierung (Body/Dach) sowie zwölf Sitzbezugmuster und insgesamt 30 Felgen-Designs an.

Foto: Opel
Hier haben die Prüfer:innen wenig auszusetzen. Einzig das Lenkspiel, Licht/Elektrik und die Abgasanlage fallen negativ auf. Ansonsten zeigt sich die ausgereifte Corsa-Technik solide. Die häufigsten Mängel: Verschlissene Bremsen, Fehlfunktion des Reifendruckkontrollsystems, falsch eingestellte Scheinwerfer, ölfeuchte Motoren.

Foto: AUTO ZEITUNG

Da die Produktion des Opel Adam ist bereits eingestellt ist, muss man als Kaufinteressent:in unter den Gebrauchtwagen Ausschau halten. Ein Check des kleinen Rüsselsheimers.

Das kleine Lifestyle-Auto Opel Adam wurde nur von November 2012 bis Mai 2019 gebaut und ist als Gebrauchtwagen durchaus gefragt. Der Kleinwagen aus Eisenacher Produktion basiert auf der gleichen Plattform wie der Corsa D. Sein Design wirkt gefällig, im Innenraum geht es modern zu. Viele farbige Ausstattungs-Details, Klavierlack und hochwertige Materialien sorgen für ein angenehmes Wohlfühlklima. Überhaupt ist hier Individualisierung angesagt: Opel bot für den Adam zwölf Lackierungen, zudem eine schicke Zweifarb-Lackierung (Body/Dach) sowie zwölf Sitzbezugmuster und insgesamt 30 Felgen-Designs an. Schon die Basisvariante ist reichhaltig ausgestattet, auch ein ESP gehört serienmäßig dazu. Das macht den Adam zum beliebten City-Flitzer, der auch nach Jahren als Gebrauchter stark gefragt ist, entsprechend hoch sind die Preise für gepflegte Exemplare. Nachteil: Auf der Rückbank wird es recht eng, hier bietet der Corsa deutlich mehr Platz. Auch der Kofferraum ist mit 170 bis 663 Litern knapp bemessen. Frischluft-Fans sollten nach dem Adam Open Air mit Faltdach Ausschau halten. Unter der Haube präferieren wir einen der ab 2014 angebotenen Dreizylinder-Turbobenziner mit 90 oder 115 PS (66 oder 85 kW). Sie sind nicht nur kräftiger, sondern auch sparsamer als die Vierzylinder, worauf man achten sollte wenn man einen Opel Adam als Gebrauchtwagen kaufen möchte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Opel Adam im Video:

 
 

Den Opel Adam als Gebrauchtwagen kaufen

