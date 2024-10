Aktuelle Angebote auf die Gefahrenwarner bei Amazon

Jeder weiß es: Blitzer und Autofahren sind nicht voneinander zu trennen – das kann schnell zu teuren Knöllchen führen. Blitzerwarner soll beim Autofahren per Signalton auf Radarfallen und mehr hinweisen. Wir zeigen die besten Angebote an den Amazon Prime Days 2024.

Amazon Prime Deal Days: Bei Autozubehör sparen

Am 8. und 9. Oktober finden die Amazon Prime Deal Days wieder statt. Die "zweiten Prime-Days" des Jahres locken wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. An zwei vollen Tage haben Kund:innen Zeit (8. Oktober ab 0:00 Uhr bis zum 9. Oktober 2024 um 23:59 Uhr), eines der tausenden Produkte vergünstigt zu kaufen. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt.

Übrigens: Die Angebote gelten exklusiv für Prime-Kund:innen.

Blitzerwarner im Angebot

Wer häufig mit dem Auto unterwegs ist, kennt diese Situation: In einem Moment der Unachtsamkeit leuchtet plötzlich ein grelles, rotes Licht auf. Blitzer, egal ob mobil oder fest installiert, bestrafen Tempoüberschreitungen – natürlich vollkommen zurecht – mit kompromissloser Härte.

Der Ooono Co-Driver No. 2 warnt vor Blitzern im gesamten Bundesgebiet sowie im europäischen Ausland und sorgt nebenbei dafür, dass man sich stets an die Geschwindigkeitsvorgaben hält. Das überarbeitete Verkehrstool ist ebenso bei Amazon verfügbar wie das Vorgängermodell. An den Amazon Prime Deal Days ist der beliebte Blitzerwarner um 25 Prozent reduziert.



Doch auch der DriveOne-Blitzerwarner von Needit möchte Autofahrer:innen vor diesem Schicksal wahren. Dazu besticht das kompakte Gerät durch einen sehr günstigen Preis. Denn dieser ist aktuell um 60 Prozent reduziert – und damit deutlich günstiger als der Platzhirsch Ooono.



Ooono Co-Driver No. 1 – Das kann der Blitzerwarner

Nie wieder komplizierte Verkehrs-Apps abonnieren oder vom Smartphone während der Fahrt abgelenkt werden. Dies alles verspricht der Ooono Co-Driver No. 1, der im Straßenverkehr vor Gefahrenstellen und Radarfallen warnt.

Ooono Co-Driver No. 1 kaufen

Wer einen Ooono Co-Driver möchte, aber gleichzeitig sparen will, findet auch den Vorgänger No. 1 bei Amazon. Aktuell sparen Autofahrer:innen beim Kauf 40 Prozent – damit ist er für knapp 30 Euro im Angebot.



So funktioniert der Blitzerwarner

Das nur 44 mm große Hilfsgerät kann einfach und Platzsparend am Armaturenbrett oder einer anderen Ecke des Innenraums angebracht werden. Damit der Warner funktioniert, benötigt es eine Verbindung zu einem Smartphone. Die Ooono-App herunterladen, warten, bis sich das Smartphone mit dem Blitzerwarner per Bluetooth gekoppelt hat und losfahren. Wenn der Ooono Co-Driver No. 1 eine Auffälligkeit im Verkehr registriert hat, ertönt ein Piepton. Im Grunde ist dies alles, was man wissen muss.

Wenn man die Community von Ooono auf einen Blitzer oder eine andere Gefahrenstelle aufmerksam machen möchte, kann dies per Tastendruck in Sekundenschnelle erledigt werden: Dafür muss man lediglich einmal tippen, um einen nicht registrierten Blitzer zu melden, beziehungsweise zweimal, damit andere Nutzer:innen auf Gefahrenstellen, Unfälle oder ähnliches hingewiesen werden.

Zusätzliche Produkte von Ooono: Halterung & Parkscheibe

Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, sich eine alternative Halterung zuzulegen. Die magnetische Smartphone-Halterung kostet derzeit 4,99 Euro.



Weiterhin vertreibt Ooono auch eine elektronische Parkscheibe, die sich automatisch und ganz ohne Smartphone oder App einstellt. Der TÜV-zertifizierte Artikel, der an der Windschutzscheibe angebracht wird, kostet bei Amazon nur noch knapp 18 Euro.



Die rechtliche Situation zu Blitzerwarnern

Radarwarngeräte dürfen von Autofahrer:innen legal gekauft und besessen, nicht jedoch während der Fahrt benutzt werden. Laut Paragraph 23 Absatz 1c Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Fahrzeugführende kein technisches Gerät betreiben oder betriebsbereit mitführen, "das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören."

Allerdings, so der Paragraph weiter, dürfen Geräte mit weiteren, beziehungsweise "anderen Nutzungszwecken" verwendet werden, solange sie nicht zum Zwecke der Verkehrsüberwachung herangezogen werden. Da der Ooono-Co Driver nicht ausschließlich Blitzerwarner ist, sondern auch als umfangreicher Verkehrsassistent fungiert, darf das Produkt grundsätzlich im Fahrzeug eingesetzt werden. Dennoch bewegt man sich hier in einer Grauzone und kann bei einer Verkehrskontrolle im Zweifelsfall auch Probleme bekommen, wenn der CoDriver oder ein Alternativprodukt im Fahrzeug entdeckt werden. Das kann bis zu 75 Euro und einen Punkt in Flensburg kosten. Übrigens: Auch Beifahrer:innen dürfen weder einen Blitzerwarner noch eine entsprechende Smartphone-App bedienen. Das entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Urteil im Februar 2023. Die Benutzung dieser Geräte erfolgt daher auf eigene Gefahr.

