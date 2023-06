Die Front verrät es bereits, das Heck allerdings lässt aufhorchen. Was hier zu sehen ist, ist die gelungene Verschmelzung zweier Modelle, vorne Nissan GT-R, auf den letzten beiden Dritteln Nissan Stagea, ein Kombi, der bis 2007 in Japan zu kaufen war. Folglich könnte man die Kreuzung von R35 und M35 auch als StaGT-R bezeichnen, möchte man dem neuen Design gerecht werden. In Japan ist diese Art des Umbaus übrigens recht gängig, der hier gerzeigte Fronttausch des Asia-Tuners Kids Heart bleibt allerdings der erste Kombi mit der Schnauze eines aktuellen Nissan GT-Rs. Ein reines Showauto also, dessen Motor nach wie vor der 3,5-Liter-V6 des Stageas sein dürfte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

