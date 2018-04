Der englische Tuner Severn Valley Motorsport (SVM) und der Nissan Qashqai – da war doch was? Richtig, in der ersten Ausbaustufe leistete das SUV mit eingepflanztem GT-R-Motor schon heftige 1520 PS.

Der britische Tuner SVM hat mit dem Nissan Qashqai-R ein wahres Biest auf vier Rädern gebaut. Der auf über 2000 PS getunte GT-R-Motor feuert den Crossover nämlich auf eine Top-Speed von 382,7 km/h – Weltrekord!

Der englische Tuner Severn Valley Motorsport (SVM) und der Nissan Qashqai – da war doch was? Richtig, in der ersten Ausbaustufe leistete das SUV mit eingepflanztem GT-R-Motor schon heftige 1520 PS. Aber was jetzt von Großbritannien zum Festland-Europa herüberschwappt, schlägt dem Fass wahrlich den Boden aus. Noch einmal nahm sich der Tuner seinen Crossover vor, pflückte das Auto auseinander und steckte es mit einem Turboumbau von Extreme Turbo Systems sowie einem Getriebe von Albins wieder zusammen. War der Qashqai vorher auf Chiron-Niveau, ist er jetzt auf dem Level eines waschechten Bugatti-Killers: Über 2000 PS pumpt der 3,8-Liter-V6-Biturbo aus dem Nissan GT-R Nismo (VR38DETT) auf die Straße und katapultiert sich damit in ungeahnte Sphären. Von Beginn an plante nämlich Severn Valley Motorsport (SVM), den auf den Namen Nissan Qashqai-R getauften Umbau auf Rekordjagd zu schicken – auf den des schnellsten SUV der Welt.

Nissan Qashqai-R von SVM auf der Rennstrecke:

SVM bringt Nissan Qashqai-R zum Weltrekord