Von 2014 bis 2021 wurde die zweite Generation des Nissan Qashqai verkauft, die nun besonders häufig auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden ist. Die AUTO ZEITUNG verrät Stärken und Schwächen.​

Positiv Ordentliche Serienausstattung, kultivierte und sparsame Dieselmotoren, komfortable Federung Negativ Indirekte Lenkung, recht träges Fahrverhalten, CVT-Getriebe (XTronic) gewöhnungsbedürftig

Gerade in Deutschland ist der Nissan Qashqai ein Importschlager und einer der wichtigsten Vertreter des SUV-Booms. Trotzdem bleibt das Preisniveau neu wie bei Gebrauchtwagen insgesamt hoch. Frontantrieb ist bei dem mittlerweile in dritter Generation erhältlichen Kompakt-SUV Standard, Allradantrieb bei den stärkeren Motorisierungen optional erhältlich. Die erste Generation (bis Ende 2013) ist konservativ gestylt, war dafür aber auch in einer praktischen Langversion mit sieben Sitzplätzen (Qashqai+2) zu haben. Gebraucht trifft man inzwischen die zweite Generation häufiger an, die schicker und sportlicher aussieht, aber nur noch mit einer Karosserielänge von 4,40 Metern und als Fünfsitzer angeboten wurde. Der Kofferraum fasst 430 bis maximal 1585 Liter Gepäck. Auch der Innenraum hat mit dem Generationswechsel deutlich an Wertigkeit gewonnen, er wirkt edler und eleganter als vorher. Die Motorenauswahl bei gebrauchten Nissan Qashqain beinhaltet je zwei Benziner und zwei Diesel. Der 1.2 DIG-T leistet 115 PS (85 kW) und bringt den Qashqai in 10,6 Sekunden auf Tempo 100. Mehr Temperament bietet der 1.6 DIG-T mit 160 PS (118 kW). Dieselmotoren gibt es von 110 bis 170 PS (81 bis 125 kW), seit Ende 2013 auch mit der Abgasnorm Euro 6. Sechs manuelle Gänge sind Standard, die CVT-Automatik (XTronic) ist optional. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

