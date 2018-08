... Rekord vom polnischen Drifter Jakub Przygoński zu schlagen. Nach dreitägiger Vorbereitung schließlich ballerten sich Kawabata und sein heftiger Nissan GT-R mit einem exakt 304.96 km/h schnellen Drift in die Geschichtsbücher.

305 km/h! Was viele schon geradeaus nicht schaffen, driftet Renn-Ass Masato Kawabata im Nissan GT-R ums Eck. Keine Übertreibung, sondern der neue Weltrekord im schnellsten Drift überhaupt. Nissan Middle East sparte nicht, und ließ Werkstuner Nismo und GReddy Trust einen Nissan GT-R eigens für den Weltrekordversuch umbauen. Die Mehrleistungs-Macher holten aus dem 3,8-Liter-V6 satte 1399 PS (Serie: 549 PS) und klinkten kurzerhand die Vorderräder vom Antrieb aus. Heckantrieb ist nun angesagt! Dazu spendierte Nissan dem GT-R ein Satz Leichtbau-Alufelgen, und Toyo speziell für den Drift angefertigte Reifen. Auf Japans Fuji Speedway getestet, wurde es für den Nissan GT-R schließlich auf dem arabischen Fujairah International Airport ernst. Nissan Middle East wählte den Flughafen wegen seiner drei Kilometer langen Start- und Landebahn für den Weltrekordversuch aus.

Fahrer Masato Kawabata, japanischer Drift-Champion und Titelhalter der Japanischen Driftserie, hatte drei Versuche, den 2013 aufgestellten Rekord vom polnischen Drifter Jakub Przygoński zu schlagen. Er schaffte im 1083 PS starken Toyota GT86 einen 217 km/h schnellen Drift. Folglich war das Ziel: 218 km/h. Nach dreitägiger Vorbereitung schließlich ballerten sich Kawabata und sein heftiger Nissan GT-R mit einem exakt 304.96 km/h schnellen Drift in die Geschichtsbücher. Deutlich mehr als nötig also! Was ein 30-Grad-Winkel bei diesem Tempo bedeutet, zeigt das Video. Mehr zum Thema: Preis des Nissan GT-R Facelift