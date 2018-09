VW Jetta (The Fast and the Furious): Verkauf

Alles entspricht dem Look, in dem sich der Jetta bei seinem Kinoauftritt befand.

Im Kinohit 2F2F (2001) trat Charakter Jesse mit dem weißen PS-Monster beim Race-Wars-Rennen in Arizona gegen einen Honda S 2000 an und verlor – eine legendäre Szene.

Ex-Besitzer Frankie Muniz ("Malcolm mittendrin") erzielte die stattliche Summe von 42.000 US-Dollar für den Wagen aus dem ersten Teil von "The Fast and the Furious".

Jesses VW Jetta aus "The Fast and the Furious" ist geradezu legendär und verköpert wohl am besten, für welch wildes Tuning die Franchise-Serie steht. Nun steht er für 100.000 US-Dollar zum Verkauf!

Der wohl bekannteste und beliebteste VW Jetta der Filmgeschichte steht für 99.900 US-Dollar (85.330 Euro) bei www.autotrader.com zum Verkauf. Frankie Muniz ("Malcolm mittendrin") hatte den Wagen nach den Dreharbeiten von "The Fast and the Furious" gekauft. Im Kinohit von damals wurde der Wagen von Jesse-Darsteller Chad Linberg gefahren. Ein Grund mehr, sich den wohl weltbekannten VW Jetta – in Deutschland als Vento bekannt – genauer anzuschauen: Die Leistung des 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotors ist nicht exakt überliefert. Es wird allerdings von rund 500 PS gemunkelt, die den 1995er-Jetta bei Bedarf zur Höchstform auflaufen lassen.

VW Jetta aus "The Fast and the Furious" (Video):

VW Jetta aus "The Fast & the Furious"