Unser Fazit

In Summe sind die Überarbeitungen ein klarer Fortschritt. Aus einem Auto, das zuvor kaum Beachtung fand, ist eines mit spürbarem Reiz geworden. Am meisten macht sich die verbesserte Effizienz bemerkbar: Auf einer 100 km langen Testrunde – über Landstraßen, Autobahnabschnitte und Stadtverkehr – erreichten wir einen Verbrauch von 16,3 kWh. Das liegt deutlich unter dem, was das Vorgängermodell brauchte. Zwar fehlt dem Toyota bZ4X noch immer ein gewisses Charisma – doch immerhin stimmen jetzt die messbaren Grundlagen.