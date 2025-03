So schnell ein E-Auto laden, wie einen Verbrenner tanken? Was lange Zeit undenkbar schien, macht nun BYD mit Ladeleistungen von bis zu 1000 kW möglich!

Gut 500 km in fünf Minuten nachladen – das soll mit dem neuen Batteriesystem von BYD schon sehr bald möglich sein, wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Wie BYD bei der Vorstellung der neuen Technologie am 17. März 2025 kommunizierte, könne das neue Batteriesystem mit bis zu 1000 kW laden. Dies sei das erste Mal, dass ein Megawatt Ladeleistung im Pkw erreicht werde (So das E-Auto richtig laden). Bei entsprechenden Tests, so der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Wang Chuanfu bei der Premiere, habe die Limousine BYD Han L, mit einer Fünf-Minuten-Ladung eine Reichweite von 470 km erzielt. Allerdings dürfte es sich bei der genannten Reichweite (die wichtigsten Fakten zur E-Auto-Reichweite, die man kennen muss) um den im Vergleich zur europäischen WLTP-Norm weniger anspruchsvollen chinesischen Prüfzyklus CLTC handeln.

Neues BYD-Batteriesystem lädt mit bis zu 1000 kW

Das neue Batteriesystem, zu dem keine weiteren technischen Daten überliefert sind, soll zunächst in zwei neuen E-Fahrzeugen von BYD verfügbar sein – dem Han L und dem Tang L, einem SUV. Beide Modelle stehen hierzulande bis dato nicht zum Verkauf. Auch gibt die Ladeinfrastruktur in Deutschland solche Ladeleistungen bislang noch nicht hier, in der Regel können einzelne Schnellladesäulen nicht mehr als 400 kW Strom abgeben.