Elektronische Parkuhren und Bliterwarner reduziert

Needit bietet die eigenen elektronische Parkscheiben und Blitzerwarner aktuell besonders günstig an. Hier gibt es alle Details zu den angebotenen Produkten.

Highlight-Produkte bei Needit: Angebote

Als größter Hersteller von elektronischen Parkscheiben hat sich das dänische Unternehmen Needit weltweit einen Namen als innovativer und zuverlässiger Hersteller von Auto-Gadgets gemacht. Durch die Kfz-Produkte des Herstellers sparen viele Menschen täglich Geld und Zeit. Und vor allem ersparen sie sich viel Ärger. Das sind die aktuellen Bestseller:

Needit Park Lite: Die vollautomatsche Parkscheibe für stressfreies Parken

Die Park Lite ist eine batteriebetriebene Parkscheibe, die sich einfach an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges anbringen lässt. Der automatische Sensor reagiert bei jedem Stillstand, der länger als 20 Sekunden dauert, und stellt automatisch die Ankunftszeit ein, die auf die nächste halbe Stunde aufgerundet wird. Wenn sich das Auto wieder bewegt, wird die Anzeige wieder zurückgesetzt. Es wird empfohlen, die Parkscheibe auf der Beifahrerseite der Frontscheibe anzubringen, damit sie nicht im Sichtfeld liegt und vom Straßenrand abgelesen werden kann. Die Park Lite wird zusammen mit Klebepads und einem Reinigungstuch für die einfache Montage geliefert. Sie ist in den Farben schwarz und blau erhältlich.

Needit Blitzerwarner: Schluss mit Bußgeldern dank Drive One

Der Drive One ist nicht einfach nur ein Blitzerwarner. Darüber hinaus hält er Fahrer:innen stets auf dem Laufenden über potenzielle Gefahrenstellen und Unfälle, um die Fahrt sicherer zu machen. Der Drive One ist dank Verbindung zu Blitzer.de stets aktuell, einfach zu bedienen und verbindet sich nach einer einmaligen Anmeldung automatisch mit der App auf dem Handy. Zudem entstehen bei diesem Blitzerwarner keine zusätzlichen Kosten durch ein Abo oder Kosten für die App.

Jedoch erfolgt die Nutzung auf eigene Gefahr: Radarwarngeräte dürfen von Autofahrer:innen legal gekauft und besessen, nicht jedoch während der Fahrt benutzt werden. Laut Paragraph 23 Absatz 1c Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Fahrzeugführende kein technisches Gerät betreiben oder betriebsbereit mitführen, "das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen [Blitzer; Anm. d. Red.] anzuzeigen oder zu stören."

Weitere Parkuhren von Needit im Angebot

Sollte die Parkt Lite noch nicht die richtige Parkuhr sein, dann hat Needit noch weitere hochwertige Parkuhren im Angebot.

Park Mini: Die kleinste elektronische Parkscheibe der Welt

Auch die Park Mini ist eine automatische Parkscheibe, deren Sensor bei jedem Stillstand reagiert, der länger als 20 Sekunden dauert. Unauffällig und mit einem kompakten Design macht sie sich wunderbar an der Frontscheibe des Fahrzeuges. Sie ist batteriebetrieben und eignet sich für jegliche Art von Fahrzeug.

Park Micro: Bietet viel für wenig Geld

Eine weitere Parkuhr der Park Lite-Familie ist die Park Micro. Sie ist klein, leicht und verdeckt kaum etwas von der Fensterscheibe und damit bleibt die Sichtfläche frei. Wie alle anderen Parkuhren von Needit, stellt sich auch diese Parkuhr automatisch auf Sommer- und Winterzeit um.

Park Lite Solar: Modern und solarbetrieben

Auch mit der Park Lite Solar müssen sich Autofahrer:innen keine Gedanken mehr über das Einstellen der Parkscheibe machen. Diese automatische Parkscheibe mit Solarpanel spart ebenfalls Zeit und Geld. Natürlich steht bei diesem Produkt jedoch das Sparen von Energie und Elektroabfall in Form von leeren Batterien an erster Stelle. Zum Überbrücken von bewölkten Tagen ist eine Batterie in der Parkscheibe verbaut, welche sich mit Sonnenenergie nachlädt.

Park Lite One: Im klassisch runden Design

Die Park Lite One ist die Weiterentwicklung der Park Lite und in einem neuen, runden Design erhältlich. Wie auch die Park Lite kann sie manuell vorgestellt werden. Außerdem hat sie ein LCD-Display und eine noch längere Akkulaufzeit als der Vorgänger.

Sind Needit-Parkscheiben offiziell zugelassen?

Alle Parkuhren von Needit sind offiziell durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 in Deutschland zugelassen. Somit müssen sie von Kontrolleur:innen in Deutschland akzeptiert werden. Die Zulassung für die jeweilige Parkscheibe erhält man umgehend nach kurzer Anfrage beim Support von Needit.

