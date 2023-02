Mehr Tuning und Auto-Wracks zum Aufmotzen. In "Need for Speed: Payback" legen sich die Spieler ab November 2017 mit einem Glücksspiel-Kartell an.

Electronic Arts (EA) hat mit "Payback" den neusten Teil der "Need for Speed"- Serie vorgestellt. Das Rennspiel erscheint am 10. November 2017 für Xbox One, PS4 und PC. Vorab gibt es neue Trailer und zahlreiche Informationen zu den ersten, 74 spielbaren Autos!

Mit "Need for Speed: Payback" bekommt die legendäre Videospiel-Rennserie am 10. November 2017 einen weiteren Ableger. Dieses Mal geht es mit mehr als 74 spielbaren Rennautos in die Unterwelt der fiktiven Glücksspiel-Stadt Fortune Valley, in der die Spieler in die Rolle von drei unterschiedlichen Charakteren schlüpfen. Diese haben alle ein Ziel gemeinsam: Rache an "House“, einem finsteren Kartell, das die Casinos und Institutionen von Fortune Valley unter seine Kontrolle gebracht hat. Schnell soll sich das Videospiel zu einer klassischen Vergeltungs-Story entwickeln. Doch wer sich mit der Unterwelt einlässt, sollte vorher selbst zu dieser gehören. Deswegen müssen sich die Spieler von "Need for Speed: Payback", beziehungsweise ihre Alter Ego Tyler ("Racer"), Jess ("Wheelman") und Mac ("Showman") erst einmal den Respekt der Underground-Szene verdienen. Und wie ginge das besser, als mit einer Reihe von illegalen Straßenrennen, Verfolgungsjagden und anderer Herausforderungen rund um getunte Autos? Street-Credibility kommt in "Need for Speed" nicht von alleine. Gut einen Monat vor Release zeigt EA in einem neuen Trailer weitere Details zur Story.

"Need for Speed: Payback"-Storytrailer (Video):

"Need for Speed: Payback" kommt November 2017

Ein großes Augenmerk wurde seitens der Entwickler auf die Tuning-Features in "Need for Speed: Payback" gelegt. Bereits im Mai 2017 deutete Publisher EA an, dass das Aufmotzen der virtuellen Autos eine tragende Rolle spielen wird. Dafür hat Entwickler Ghost Games die Upgrade- und Tuning-Optionen ausgebaut, um größere Diversität und mehr Personalisierung der Spieler-Autos zu ermöglichen. In Payback gibt es demnach fünf neue Wagenklassen (Renn-, Drift-, Offroad-, Drag- und Flucht-Fahrzeuge), die sich perfekt an die unterschiedlichen Arten von Rennen und Missionen anpassen lassen sollen. So setzt etwa ein Rennen in einer Wüste oder durch einen zerklüfteten Canyon im Umland von Fortune Valley den Einsatz eines Offroad-fähigen Fahrzeuges vorraus. In "Need for Speed: Payback" können die Spieler außerdem auf den "Live Tuning Slider" zurückgreifen, mit dem das Handling der Autos jetzt auch außerhalb der Garage jederzeit angepasst werden kann. Dies soll leistungsstarkes und zugängliches Tuning für Spieler ermöglichen, die bisher von den komplexen Optionen eher abgeschreckt wurden.!--startfragment-->

"Need for Speed: Payback"-Trailer (Video):

Fünf neue Wagenklassen in Payback

Besonders interessant sind natürlich die Fluchtwagen, die "Need for Speed: Payback" einführen wird. Diese spielen sehr wahrscheinlich in "riskanten Raub-Missionen" eine Rolle, mit denen EA in ihrer Ankündigung bereits ein weiteres Feature vorweggenommen hat: Verfolgungsjagden mit der Polizei! Da also auch die vom Kartell geschmierten Cops wieder mit an Bord sein werden, müssen Fluchtwagen nicht nur schnell sein, sondern auch über technische Gadgets und Tricks verfügen, um sich lästige Verfolger vom Hals zu schaffen. Man kann sich hier etwa Ölteppiche oder Abgaswolken vorstellen. Aber keine Angst: Ein zweites "Road Warriors" wird auch dieses "Need for Speed" nicht werden. Eine vorläufige Liste mit 74 der im Spiel auftauchenden Autos gibt es inzwischen auch und Vorbesteller erhalten das "Platinum Car Pack", welches die zusätzlichen Autos Chevrolet Camaro SS (1967), Dodge Charger R/T (1969), Ford F-150 Raptor (2016), Nissan 350Z (2008) und den VW Golf GTI Clubsport (2016) freischaltet.

Wracks als neues Feature in "Need for Speed"

Gänzlich neu in "Need for Speed: Payback" sind die sogenannten Wracks, die immer wieder am Rand der Rennstrecken und Parcours vor sich hingammeln. Dabei handelt es sich aber nicht allein um atmosphärische Deko, sondern um alte, verlassene Wagen, die von den Spielern gesammelt und dann vom Schrott zu einem echten Supercar aufgemotzt werden können! Das bedeutet allerdings auch, dass das Schadensmodell der Spielreihe erweitert wurde. So kann etwa ein Supercar, das nicht regelmäßig gepflegt und repariert wird, selbst zum Schrottauto am Wegesrand werden. Die Entwickler haben für "Need for Speed: Payback" mehr Teile in die Modelle integriert, die kaputt gehen und abfallen können, als jemals zuvor.

Die Autos in "Need for Speed: Payback":

2017 Acura NSX

Acura RSX-S

Aston Martin DB11

Aston Martin Vulcan

Audi R8 V10 Plus

Audi S5 Sportback

BMW M2

BMW M3 E46

BMW M3 E92

BMW M4 GTS

BMW M5

BMW X6 M

Buick GNX

Chevrolet Bel Air

Chevrolet C10

Chevrolet Camaro SS

Chevrolet Camaro Z28

Chevrolet Corvette Grand Sport

Chevrolet Corvette Z06

Dodge Challenger SRT8

1969 Dodge Charger

Dodge (SRT) Viper

Ford F-150 Raptor

Ford Focus RS

Ford Mustang

Ford Mustang Boss 302

Ford Mustang GT

'32 Ford

Beck Customs '32 Ford

Honda Civic Type R EK

Honda Civic Type R FK2

Honda NSX Type R

Honda S2000

Jaguar F-Type R

Koenigsegg Regera

Lamborghini Aventador

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Huracan

Lamborghini Murcielago LP 670-4

Land Rover Defender 110

Lotus Exige S

Mazda MX-5 Miata NA

Mazda MX-5 Miata ND

Mazda RX-7 Spirit R

McLaren 570S

McLaren P1

Mercedes-AMG A45

Mercedes-AMG G63

Mercedes-AMG GT

Mercury Cougar

Mitsubishi Lancer Evolution IX

Nissan 180SX Type X

Nissan 350Z

Nissan Fairlady 240ZG

Nissan GT-R Premium

Nissan Silvia S15 Spec-R Aero

Nissan Skyline 2000 GT-R

Nissan Skyline GT-R R32 V-Spec

Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec

Pagani Huayra BC

Plymouth Barracuda

Porsche 911 Carrera S 991

Porsche 911 Carrera S 993

Porsche 911 GT3 RS 991

Porsche 911 RSR 2.8

Porsche 918 Spyder

Porsche Panamera Turbo

Subaru BRZ

Subaru Impreza WRX STI

Volkswagen Beetle

Volkswagen Golf GTI Clubsport

Volkswagen Golf GTI

Volvo 242DL

Volvo Amazon P130 !--endfragment-->!--startfragment-->